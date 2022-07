Como recuperar fotos apagadas do Google Fotos pelo PC e celular

Recuperar fotos apagadas do Google Fotos é um procedimento viável pelo computador ou pelo celular, usando o aplicativo para Android e iPhone (iOS). A restauração pode ser feita de forma fácil por meio da lixeira, devolvendo a imagem para o seu local de origem na galeria, junto às outras fotos do álbum. Vale ressaltar que esse procedimento só funciona se a foto tiver sido excluída há menos de 60 dias. Após esse prazo, ela é deletada definitivamente do serviço. Confira, no tutorial a seguir, como recuperar fotos apagadas do Google Fotos pelo PC e pelo celular.