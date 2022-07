Recuperar notas autoadesivas apagadas é um processo simples que pode ser feito pelo Windows Explorer. Fácil de usar, o aplicativo Sticky Notes permite criar notas em formato de post-it e salvar lembretes na área de trabalho do computador. Acontece que, ao deletar um bilhete, este não é enviado para a lixeira, como acontece com os demais arquivos do Windows. Isso não significa, porém, que é impossível resgatar as informações da nota apagada: há um jeito de recuperar o texto pelo próprio sistema sistema operacional, sem a necessidade de instalar programas extras. Confira, no tutorial a seguir, como recuperar notas autoadesivas apagadas no Windows 10.