Como riscar palavras no WhatsApp

Escrever palavras riscadas no WhatsApp é um procedimento simples que pode ser feito de maneira nativa, sem instalar aplicativos externos. O usuário pode habilitar o traçado com apenas um comando na hora de digitar as mensagens, de forma a escolher as frases e palavras que aparecerão tachadas. A funcionalidade foi lançada em 2016, juntamente com as opções de escrever em negrito e itálico, e pode ser usada no app mensageiro para Android e iPhone (iOS) e na versão para computador. Confira, a seguir, como escrever texto riscado no WhatsApp.