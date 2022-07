Como saber se tenho dinheiro no Caixa Tem? Saiba ver seu saldo pelo app

O aplicativo Caixa Tem, disponibilizado pelo Governo Federal para recebimento de benefícios sociais, permite ver o saldo de maneira fácil. O app, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), mostra o valor disponível na conta do usuário na tela inicial, com a possibilidade de habilitar ou desabilitar a visualização. A ferramenta ainda deixa o cidadão acessar o extrato da conta, de maneira a poder verificar todas as movimentações recentes realizadas na conta. Confira, a seguir, como saber o saldo do Caixa Tem.