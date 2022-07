Como transferir playlists do Spotify para o Deezer pelo celular

Transferir playlists do Spotify para o Deezer é um procedimento que pode ser feito de forma simples. Isso porque o Deezer, app de música para celulares Android e iPhone (iOS), criou um recurso em parceria com o serviço Tune My Music, que permite a transferência automática de playlists para a plataforma de streaming de áudio. A função pode ser muito útil para os usuários que decidem mudar de app para ouvir música, uma vez que torna desnecessária a recriação das listas de reprodução. Veja, a seguir, como migrar playlists do Spotify para o Deezer.