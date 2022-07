Como usar áudio salvo no Instagram Stories e Reels

É possível usar áudios salvos no Instagram em novas publicações dos Stories e Reels. O recurso pode ser usado com qualquer arquivo de som publicado na plataforma, desde músicas nacionais e internacionais até áudios que viralizaram na rede social. As canções salvas ficam armazenadas no perfil do usuário, sendo possível visualizá-las e excluí-las quando quiser. Antes de publicar o conteúdo, o criador tem a opção de escolher o trecho desejado da canção. Confira, no tutorial a seguir, como usar áudio salvo no Instagram nos Stories e no Reels.