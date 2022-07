O TikTok, app de vídeos curtos para celulares Android e iPhone (iOS), lançou um filtro que permite criar um avatar em 3D, semelhante ao do Instagram. O personagem animado acompanha todos os movimentos feitos pelo usuário, e possibilita gravar vídeos criativos com a câmera frontal. É possível usar modelos pré-definidos pela plataforma ou fazer um com a aparência do criador, com opções de personalização de cor da pele, estilo do cabelo, formato dos olhos e outros itens da fisionomia. Veja, a seguir, como usar avatar no TikTok.