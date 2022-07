Como usar ePUB no Kindle

A Amazon parece ter finalmente se rendido ao mercado de livros digitais e passará a dar ao Kindl suporte ao popular formato ePUB , que permite que o texto de um livro seja ajustado automaticamente em tamanhos de tela diferentes. A novidade deve animar os leitores que usam o e-reader, pois a extensão é bastante utilizada por livrarias online, editoras e serviços concorrentes. Recentemente, a empresa anunciou que encerrará o suporte ao formato MOBI (com final .mobi ou .azw) ao final deste ano. A adição do formato se torna bastante bem-vinda.

Para ler um arquivo salvo em ePUB, no entanto, não adianta tentar fazer download do livro para o leitor digital. É preciso enviar o arquivo para o Kindle, que poderá receber o livro de três diferentes formas. A primeira, por um email específico do próprio dispositivo. A segunda é via aplicativo Send to Kindle, previsto para funcionar no final de 2022. A terceira é pelo app da Amazon.

A mais simples é via email do livro por email. Conheça o procedimento nas linhas a seguir. Vale ressaltar que o e-reader irá converter o arquivo automaticamente para que o conteúdo seja apresentado corretamente ao usuário e não.

2 de 7 Kindle Oasis 2019 — Foto: Bruno De Blasi/TechTudo Kindle Oasis 2019 — Foto: Bruno De Blasi/TechTudo

Encontrando o e-mail do Kindle

Passo 1. Para enviar um livro com extensão ePUB para o seu Kindle, primeiro é preciso saber qual o email ligado ao dispositivo. Caso você não saiba, acesse o site da Amazon, faça login na sua conta e, sem seguida, vá em “Contas e Listas” e clique em “Gerencie seu conteúdo e dispositivos”.

3 de 7 Como conferir seu e-mail no Kindle — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Como conferir seu e-mail no Kindle — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 2. Vá para a aba “Dispositivos” e, sem seguida, clique na capa do aplicativo do Kindle. Uma lista dos locais que o app está instalado aparecerá e, para cada aparelho, haverá um email diferente. É importante prestar atenção que o e-mail do Kindle termina com @kindle.com. Assim que identificar para onde você quer enviar o livro, copie e salve o endereço de e-mail para mais tarde.

4 de 7 Como encontrar o e-mail do Kindle no site da Amazon — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Como encontrar o e-mail do Kindle no site da Amazon — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Enviando o arquivo ePUB para o Kindle

Passo 1. Abra seu email pessoal e clique no botão para escrever uma nova mensagem. Anexe o seu arquivo ePUB e envie. Não há necessidade colocar assunto ou escrever algo no copo do texto; basta colocar no destinatário, o endereço do Kindle para o qual deseja enviar o conteúdo. Mesmo assim, é importante ressaltar que o e-mail que envia o arquivo precisa estar autorizado pelo usuário em seu perfil da Amazon.

5 de 7 Envie o arquivo ePUB para o e-mail do Kindle — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Envie o arquivo ePUB para o e-mail do Kindle — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 2. Abra o aplicativo do Kindle no seu celular e arraste para baixo para atualizar a biblioteca. É necessário estar conectado à internet para que o arquivo apareça entre os livros. A sincronização acontece automaticamente nos outros dispositivos com o app do Kindle instalado e no próprio e-reader da Amazon.

6 de 7 Abra o aplicativo do Kindle no seu celular — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Abra o aplicativo do Kindle no seu celular — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Informações adicionais

Diferentemente do PDF, que mantém os documentos em num formato estático, a vantagem do ePUB é possibilitar uma leitura mais fluida em qualquer dispositivo. O formato foi desenvolvido pelo Fórum Internacional de Publicação Digital (IDPF, na sigla em inglês) em 2007 e permanece sendo um dos mais usados nos dias atuais. Existe um amplo catálogo de livros em domínio público que podem ser encontrados no formato.

Caso o dispositivo (celular ou Kindle) seja compatível com o envio dos arquivos por email, você poderá enviar até 25 anexos numa única mensagem. O total de arquivos não poderá ser maior que 50 MB. Caso seja necessário enviar um documento maior é possível compactá-lo em um arquivo zip e a Amazon conseguirá descompactá-lo. Também é possível enviar livros com outras extensões usando o mesmo procedimento.

7 de 7 Arquivo ePUB poderá ser lido tanto no celular quanto no Kindle — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Arquivo ePUB poderá ser lido tanto no celular quanto no Kindle — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Atualmente, os formatos compatíveis com o Kindle são:

Microsoft Word (.DOC, .DOCX)

HTML (.HTML, .HTM)

RTF (.RTF)

Text (.TXT)

JPEG (.JPEG, .JPG)

GIF (.GIF)

PNG (.PNG)

BMP (.BMP)

PDF (.PDF)

EPUB (.EPUB)

MOBI (.AZW, .MOBI) (até o final do ano)