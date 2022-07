É possível usar o Google Earth online em qualquer navegador, sem precisar baixar o programa no PC. A versão web do serviço de mapa mundi do Google permite que o usuário navegue para qualquer lugar do planeta, podendo explorar ruas e cidades livremente. Além disso, a plataforma disponibiliza ferramentas que tornam a experiência mais interessante, como pontos turísticos em três dimensões, viagens virtuais por roteiros especiais e até uma ferramenta de medição de distâncias . Confira a seguir como usar o Google Earth online.

1 de 9 Veja como usar o Google Earth online no computador — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Veja como usar o Google Earth online no computador — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como ver imagens atuais do Google Maps? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como usar o Google Earth online

Passo 1. Acesse o Google Earth online (earth.google.com/web) e veja o globo terrestre na tela. Movimente o globo livremente em todas as direções para navegar entre os locais – você também pode aproximar a tela para observar os mapas mais de perto;

2 de 9 Google Earth ao vivo permite navegar livremente pelas cidades do mundo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Google Earth ao vivo permite navegar livremente pelas cidades do mundo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Aproxime a navegação e veja os mapas de perto;

3 de 9 Google Earth: coordenadas dos locais são exibidas no rodapé da página — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Google Earth: coordenadas dos locais são exibidas no rodapé da página — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Aproxime ainda mais e veja ruas e detalhes;

4 de 9 Google Earth em tempo real funciona em navegadores, mostrando detalhes de ruas e cidades — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Google Earth em tempo real funciona em navegadores, mostrando detalhes de ruas e cidades — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Clique no ícone de lupa localizado no menu da lateral esquerda para pesquisar lugares específicos. Digite o nome do lugar ou ponto turístico e visualize-o imediatamente no mapa;

5 de 9 Lupa do Google Earth permite pesquisar e encontrar lugares no mapa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Lupa do Google Earth permite pesquisar e encontrar lugares no mapa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Pressione o ícone de timão (o “volante” do navio) para ativar o Modo Viajante, que permite viajar pelo mundo por meio do Google Earth, em roteiros turísticos criados por especialistas. Basta clicar na opção desejada para começar a viagem virtual;

6 de 9 Google Earth online permite viajar por roteiros pré-estabelecidos de pontos turísticos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Google Earth online permite viajar por roteiros pré-estabelecidos de pontos turísticos — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. O ícone de dado ativará o recurso “Estou com sorte”. Ele funciona de forma semelhante ao buscador do Google, mas aqui revelando pontos turísticos aleatórios para conhecer pelo site. É possível conhecer mais detalhes sobre o local no cartão da lateral direita;

7 de 9 Estou com sorte: Google Earth mostra lugares aleatórios no mapa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Estou com sorte: Google Earth mostra lugares aleatórios no mapa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 7. Clique no ícone de mapa para determinar o estilo de exibição dos lugares. É possível habilitar ou desabilitar linhas de fronteiras, marcadores e nomes de estradas, por exemplo;

8 de 9 É possível remover demarcações do mapa no Google Earth — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes É possível remover demarcações do mapa no Google Earth — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 8. Clique no ícone de régua para marcar a distância entre dois pontos no mapa. Para isso, clique no primeiro lugar e, em seguida, no local de destino. Veja no quadro da direita a distância entre as marcações.

9 de 9 Ferramenta do Google Earth permite medir distância entre lugares do mundo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Ferramenta do Google Earth permite medir distância entre lugares do mundo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Aproveite as dicas para usar o Google Earth online e todas as suas funcionalidades.

Veja também: Google Maps tem funções inusitadas que podem facilitar sua vida; conheça