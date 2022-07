Como usar o Linktree pelo celular

Passo 1. Encontre a loja de aplicativo do sistema operacional do seu celular e toque sobre ela - se for Android, Google Play Store ; se for Apple , App Store . Depois, na barra de pesquisa, digite "Linktree";

Passo 3. Agora, abra o aplicativo Linktree e, na tela inicial, aperte em "Sign Up", caso ainda não tenha uma conta na plataforma. Adicione o nome da URL da página que deseja criar e, em seguida, digite um e-mail e senha. Depois, toque no quadrado para concordar com os termos de uso. Então, vá em "Sign Up with e-mail". Caso já seja um usuário do serviço, basta ir em "Log in" e adicionar as informações de perfil;