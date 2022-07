Como ver as configurações do PC

Ver as configurações do PC é possível de quatro formas diferentes. O usuário pode visualizar as especificações do computador, como memória RAM, processador, capacidade do HD, por exemplo, ao seguir algumas dicas rápidas. Um dos métodos consiste em acessar o prompt de comando ou recursos do sistema, no Painel de Configurações. Para realizar esta consulta, não é necessário instalar nenhum tipo de programa e a execução é muito simples.