Como ver conteúdo impróprio no Twitter

Alterar as configurações do Twitter para ver conteúdo impróprio é um procedimento simples que pode ser feito pelo computador ou celular. Diferente de outras redes sociais, o Twitter permite publicar conteúdos adultos, como pornografia, nudez e cenas de violência. Por padrão, porém, a configuração do microblog é definida para não mostrar conteúdos impróprios: é preciso habilitar a exibição para ver qualquer material sensível. Assim, quem faz esse tipo de post só precisa sinalizar que está divulgando conteúdo sensível para que a plataforma oculte a mídia da publicação para outros usuários. No tutorial a seguir, aprenda como liberar conteúdo impróprio no Twitter.