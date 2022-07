Como ver futebol ao vivo pelo celular com o Globoplay

Assistir a jogos de futebol ao vivo pelo celular é possível pelo GloboPlay, app disponível para Android e iPhone (iOS). O serviço transmite a programação da TV Globo em tempo real, de forma que é possível ter acesso às partidas exibidas na grade da emissora ao fazer login com Conta Globo. Dessa forma, basta entrar no streaming no horário em que os jogos estiverem em exibição. Vale lembrar que para ver canais como Sportv e Premiere, é preciso assinar o “Globoplay + Canais Ao Vivo” ou “Globoplay + Premiere”. Veja, a seguir, como ver futebol ao vivo pelo celular.