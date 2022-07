Como ver mensagens apagadas do WhatsApp

Aplicativo resgata mensagens apagadas do WhatsApp — Foto: Raisa Capela/TechTudo

Como ver mensagens apagadas no WhatsApp

Passo 1. Instale o aplicativo Notification History pela Google Play Store ou App Store . Ao instalar o programa, é necessário permitir que ele acesse as notificações.

Passo 2. Após realizar a permissão, abra o Notification History para acessar o registro de conversas. Então, através dele, abra a conversa com o usuário que apagou a mensagem. Assim, o programa irá mostrar o conteúdo apagado pelo remetente.

Pronto! Aproveite as dicas do tutorial para recuperar mensagens apagadas no Whatsapp em celulares Android.