Como ver pra quem você mandou solicitação no Instagram

É possível ver para quem você mandou solicitação de amizade no Instagram. A rede social revela quais perfis fechados você pediu para seguir e não obteve resposta, sendo impossibilitado de acessar suas fotos e vídeos. O procedimento pode ser feito por meio das configurações do aplicativo no Android. Nos testes realizados pelo TechTudo, não foi possível acessar o recurso no iPhone (iOS), e nem pela versão web da rede social, por meio computador. Confira, a seguir, como ver solicitação enviada no Instagram para Android.