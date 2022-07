É possível ver um story no Instagram anonimamente com a ajuda de uma série de aplicativos. Uma das opções é o Blindstory, disponível para Android e iPhone (iOS). Na versão gratuita, o aplicativo permite ver até 15 postagens em 12 horas, enquanto na Premium não há um número limite de visualizações. Em ambos os casos, o Blindstory só funciona com perfis públicos, independente se o usuário segue ou não a pessoa. Além disso, o app também conta com recurso para baixar as fotos e vídeos dos Stories das outras pessoas. A seguir, saiba como ver um story no Instagram e não ser visto.