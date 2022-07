Descarte Rápido ajuda a reciclar lixo: saiba usar o aplicativo

No app, os pontos de coleta são representados por ícones de localização, em que cada cor representa um tipo de local de descarte. No tutorial a seguir, saiba como o aplicativo Descarte Rápido pode ajudar a reciclar o lixo produzido pela sociedade.

1 de 10 Saiba como encontrar pontos de descarte de materiais recicláveis no app Descarte Rápido — Foto: Marcela Franco/TechTudo Saiba como encontrar pontos de descarte de materiais recicláveis no app Descarte Rápido — Foto: Marcela Franco/TechTudo

O mundo está preparado para comportar novos lixos eletrônicos? Opine no Fórum do TechTudo

Como usar o aplicativo Descarte Rápido

Passo 1. Após baixar o aplicativo na Google Play Store ou App Store, abra o Descarte Fácil e toque em uma das permissões de localização exibida na tela. Vale destacar que o app pede o seu local para indicar os pontos de coleta próximos. Feito isso, toque em umas das opções de login para acessar o app. No exemplo, o TechTudo optou por entrar com as credenciais do Google.

2 de 10 Aplicativo Descarte Rápido precisa da localização do usuário para mostrar os pontos de coleta de matérias recicláveis — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aplicativo Descarte Rápido precisa da localização do usuário para mostrar os pontos de coleta de matérias recicláveis — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. Para continuar, selecione uma de suas contas Google. Após realizar o login, toque em "Aceitar".

3 de 10 Ação para acessar o app Descarte Rápido com as credenciais do Google — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para acessar o app Descarte Rápido com as credenciais do Google — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. O app, então, mostrará um mapa (de uma área perto do seu local) com os pontos de descarte representados por ícones de localização. Ícones da cor laranja são pontos de descarte, da cor azul são ecopontos, e da cor rosa são pontos de entrega voluntária. Toque sobre um deles para visualizar o nome do local. Ainda é possível buscar por locais de descarte que recebem o item que deseja descartar. Para isso, toque na lupa, localizado no topo direito da tela.

4 de 10 Cada cor representa um tipo de ponto de descarte — Foto: Reprodução/Marcela Franco Cada cor representa um tipo de ponto de descarte — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. Selecione um tipo de resíduo que deseja descartar. Feito isso, visualize os locais no mapa que aceitam o produto.

5 de 10 Busque pontos de coleta de acordo com o item que deseja descartar — Foto: Reprodução/Marcela Franco Busque pontos de coleta de acordo com o item que deseja descartar — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Arrastando o dedo no movimento de pinça na direção das bordas, é possível dar zoom no mapa. Toque sobre o nome do ponto de descarte para visualizar o endereço e outras informações.

6 de 10 Toque sobre o ícone de localização para conferir o endereço do ponto de descarte — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque sobre o ícone de localização para conferir o endereço do ponto de descarte — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 6. Arraste a tela para baixo para conferir os itens que são coletados no ponto de descarte. Depois, toque no ícone de seta para voltar. No menu, toque na aba indicada pelo retângulo vermelho para aprender como realizar o descarte correto dos itens usados no dia a dia. O app também traz informações se um produto é reciclado ou não.

7 de 10 Ação para conferir mais informações sobre os pontos de coleta — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ação para conferir mais informações sobre os pontos de coleta — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 7. Vá na barra de pesquisa e digite um item que deseja saber mais sobre o descarte. Após conferir a informação, toque no ícone de reciclagem. Na aba, selecione as lixeiras para saber o que cada cor e símbolo representa. Por fim, os usuários podem colaborar com as informações de reciclagem divulgadas no app. Para isso, acesse a aba que possui o ícone de balão de texto.

8 de 10 Ações para entender o funcionamento das categorias de lixos e aprender mais sobre reciclagem — Foto: Reprodução/Marcela Franco Ações para entender o funcionamento das categorias de lixos e aprender mais sobre reciclagem — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 8. Em "Fale conosco", é possível digitar uma sugestão ou indicar informações sobre itens que não estão na lista de resíduos do app.

9 de 10 Usuários podem enviar sugestões ao app na aba de comentários — Foto: Reprodução/Marcela Franco Usuários podem enviar sugestões ao app na aba de comentários — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Essa matéria faz parte da iniciativa #UmSóPlaneta, união de 19 marcas da Editora Globo, Edições Globo Condé Nast e CBN. Conheça o projeto aqui 👈

10 de 10 Um Só Planeta — Foto: Editora Globo Um Só Planeta — Foto: Editora Globo