Dia dos Avós 2022: como fazer cartão com mensagem no Canva

Fazer um cartão com mensagem de Dia dos Avós 2022 é possível com a ajuda do Canva. O editor gratuito permite desenvolver artes do zero ou usar modelos prontos para criar a própria homenagem. O usuário pode modificar cores, escrever textos próprios com diferentes estilos de fonte, aplicar elementos gráficos temáticos e ainda adicionar fotos com os avós, para deixar o cartão personalizado. Ao final, é possível baixar o arquivo para imprimir ou enviar pelo WhatsApp. Confira, no tutorial a seguir, como fazer cartão com mensagem de Feliz Dia dos Avós 2022 pelo Canva.