Dinheiro infinito em The Sims 4: veja cheat e código para ganhar fácil

Ganhar dinheiro no The Sims 4 é possível com o uso de código para dinheiro infinito. O popular simulador de vida da EA Games permite criar personagens, casas e construir seu próprio cotidiano virtual. Para comprar casas e outros objetos, é necessário trabalhar muito – porém, há a possibilidade de cortar caminho usando alguns cheats. No tutorial a seguir, aprenda como ficar rico de forma rápida e prática em The Sims 4. Vale lembrar que o game está disponível para PC (Windows e macOS), PlayStation 4 (PS4), PS5, Xbox One e Xbox Series X e Xbox Series S.