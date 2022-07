Final Power Couple 2022: como votar em um casal para ganhar o programa

A final do Power Couple Brasil 2022 vai ser disputada pelos casais Adryana e Albert, Brenda e Matheus e Karol e Mussunzinho. A dupla mais votada pelo público será a campeã da edição e levará para casa o valor acumulado na conta conjunta durante a temporada. O resultado será conhecido ao vivo nesta quinta-feira (14). Para ajudar a definir quem deve ganhar o Power Couple, o espectador deve acessar a página do programa no portal R7.com e votar no seu casal preferido. Não é preciso realizar cadastro para que o voto seja validado, e é possível votar quantas vezes quiser. Confira, no tutorial a seguir, como votar no R7.com para ajudar a definir a dupla campeã do Power Couple Brasil.