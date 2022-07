Futebol ao vivo: como assistir a jogos pelo celular com o app MyCujoo

Passo 1. Acesse o app MyCujoo (Eleven Sports) e toque no ícone localizado no lado superior direito da tela para realizar seu cadastro. Ele garantirá acesso a alguns recursos do aplicativo;

Cadastro no MyCujoo dá acesso a alguns recursos do app, como a possibilidade de comentar partidas — Foto: Reprodução/Mariana Tralback

Passo 2. Agora, na página inicial do app, localize a seção “Ao vivo & próximos no mundo todo”. Toque em “Ver todos” para visualizar todos os jogos que estão acontecendo no momento e escolha um deles para assistir. Vale lembrar que os jogos “Ao vivo” estarão com o selo vermelho. Na parte de baixo da tela, o app mostra os próximos eventos do calendário que ainda não começaram;