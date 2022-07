Globoplay ao vivo: como ver TV e descobrir a programação pelo celular

Assistir à programação da Globo ao vivo pelo celular é possível pelo Globoplay. A plataforma de streaming libera a transmissão da emissora em tempo real no computador e no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Dessa forma, os usuários podem assistir à toda a grade de programação de forma gratuita, a qualquer hora do dia. Para ter acesso à transmissão, é necessário fazer login no serviço com uma Conta Globo, que pode ser criada com e-mail ou a partir de credenciais do Google, Facebook e Apple.