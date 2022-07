Google Earth Pro: veja como baixar, instalar e usar o programa no PC

Google Earth Pro é a versão para computadores do serviço de mapa mundi do Google . Disponível para download nos sistemas Windows , Linux e macOS , o programa permite explorar o planeta Terra de forma intuitiva e sem necessidade de conexão à Internet, como requer a versão online . Após pesquisar lugares por endereço ou coordenadas, o usuário pode, por exemplo, explorar ruas com o Street View e fazer um tour 360° pelo interior de pontos turísticos. Com o Google Earth Pro, é possível ainda usar um simulador de voo e voltar no tempo ao visualizar imagens históricas dos lugares. No tutorial a seguir, veja como baixar o Google Earth Pro e usar os principais recursos do programa.

Google Earth Pro permite explorar o planeta Terra; veja como baixar, instalar e usar programa

Como fazer download e instalar o Google Earth Pro

Passo 1. Acesse a página de download do Google Earth Pro para computadores e (https://www.google.com/earth/versions/#earth-pro) e selecione o botão "Fazer download do Google Earth Pro para computador";

Usuário deve clicar no botão indicado para fazer download do Google Earth Pro

Passo 2. Uma caixa de diálogo com os termos de serviço do software será aberta. Clique em “Concordar e fazer download” para baixar o programa;

Ação para concordar e fazer download do Google Earth Pro para computador

Passo 3. Selecione a pasta onde o arquivo de instalação será salvo e clique em "Salvar";

Usuário deve salvar instalador do Google Earth Pro no PC

Passo 4. Com o download completo, dê um clique duplo no arquivo executável (.exe) para instalar o Google Earth. O instalador começará a fazer o download do programa e mostrará a mensagem "Instalação concluída" ao final do processo. Clique em "Fechar";

Instalação do Google Earth Pro concluída no PC

Passo 5. Será criado um ícone na área de trabalho. Clique sobre ele duas vezes para abrir o programa.

Ícone do Google Earth Pro na área de trabalho

Explorando o planeta Terra com o Google Earth Pro

Passo 1. Ao abrir o programa, você visualizará o planeta Terra. Para navegar, basta utilizar o recurso de visualização na parte superior dos controles, do lado direito da tela. Clique e arraste o anel para escolher o melhor ponto de observação. Outra opção para girar o globo é utilizar a tecla Shift e as setas do teclado;

Usuário deve escolher o melhor ponto de observação para navegar ao redor do mundo com o Google Earth Pro

Passo 2. Agora, use o controle para se movimentar ao redor do planeta. Ele permite se deslocar para baixo, para cima, para direita ou para a esquerda. Com o controle deslizante de zoom, por sua vez, é possível aproximar ou afastar mapas;

Zoom do Google Earth Pro permite aproximar ou afastar de mapas com facilidade

Passo 4. O Google Earth Pro também possui o Street View, recurso presente no Google Maps que permite ao usuário apreciar vistas panorâmicas de um lugar e navegar por ele ao nível do solo. Para habilitar a função, basta aumentar o zoom até aparecer o Pegman (bonequinho amarelo) nos controles de navegação. Em seguida, é só arrastá-lo e soltá-lo no lugar desejado;

É possível usar o Pegman para se aproximar de um lugar no Google Earth Pro e apreciar vistas panorâmicas

Passo 5. Os ícones de seta exibidos na tela indicam a direção de deslocamento. Se quiser olhar ao redor, clique e arraste o mouse ou use as setas do teclado. Neste exemplo, usamos o Street View para passear pelo Central Park, em Nova Iorque.

Street View permite explorar de perto ruas e locais

Encontrando e explorando lugares com o Google Earth Pro

Passo 1. Para encontrar lugares, insira o termo de busca na caixa de entrada no lado esquerdo da tela e clique em "Pesquisar". Você pode procurar por endereço, nome do local ou palavras-chave. O Google Earth Pro ainda permite pesquisar por coordenadas geográficas. Neste exemplo, digitamos "New York Palace Hotel", ponto turístico da cidade de Nova Iorque;

Google Earth: coordenadas podem ser usadas para localizar lugares na busca do software

Passo 2. Alguns locais disponibilizam um tour virtual em 360º do seu interior. Para fazer o passeio, aproxime-se o máximo que puder da frente do local desejado. Se o ícone de seta aparecer, significa que o tour virtual está disponível. Então, basta clicar na seta para ser transportado para o interior do espaço;

Google Earth Pro permite fazer tour virtual por determinados pontos turísticos

Passo 3. As setas na tela indicam a direção do deslocamento. Para se mover pelo interior do espaço, clique e arraste o mouse ou use as setas do teclado;

Tour virtual em 360º de ponto turístico no Google Earth Pro

Passo 4. Para gravar vídeos das suas explorações virtuais e compartilhar com outras pessoas, basta clicar no ícone de câmera na barra de menu. Use os botões exibidos no canto inferior esquerdo para iniciar e concluir a gravação.

Google Earth Pro permite gravar tours personalizados e compartilhá-los com outras pessoas

Voando ao redor do mundo com o Google Earth Pro

Passo 1. O Google Earth possui um simulador de voo escondido. Para acessá-lo, selecione o menu de “Ferramentas” e depois “Entrar no simulador de voo”. Se preferir, é possível usar o atalho Ctrl+Alt+A (no Windows e Linux) ou CMD+Alt+A (no Mac);

Caminho para acessar o simulador de voo no menu do Google Earth Pro

Passo 2. Em uma nova tela de configurações, o usuário têm à sua escolha duas aeronaves: um caça F-16 ou um SR22. Além disso, pode definir onde o simulador será iniciado: na visualização atual do mapa ou a partir de vários aeroportos do mundo. É possível controlar o avião usando teclado e mouse e também um joystick. Ao finalizar as configurações conforme preferir, clique em “Iniciar voo” para dar sequência à simulação;

Tela de configuração do simulador de voo do Google Earth

Passo 3. Para pilotar usando o teclado e o mouse, pressione a tecla 9 para aumentar a propulsão. Quando o avião estiver em movimento, mova o mouse um pouco para baixo — ou use a seta para baixo do teclado. Assim que você estiver rápido o suficiente, seu avião decolará;

Iniciando simulação de voo a partir do aeroporto de Nova Iorque

Passo 4. Quando o avião atingir altitude de voo, centralize o mouse na tela. Para mudar a direção, use as teclas de seta para a direita ou esquerda. Além disso, é possível monitorar tudo o que acontece no voo com os avisos na tela, como a direção, velocidade, ângulo de inclinação, entre outros. Para ilustrar, sobrevoamos o centro de Nova Iorque, que está quase todo renderizado em 3D.

Sobrevoando o centro de Nova Iorque com o simulador de voo do Google Earth

De volta ao passado com o Google Earth Pro

Passo 1. O Google Earth tem um recurso que mostra como eram os lugares antigamente. Para acessá-lo, clique no ícone do relógio na barra de ferramentas. Feito isso, uma linha do tempo será exibida na tela. Basta mover o controle deslizante para ver como o local mudou ao longo dos anos.

Google Earth Pro permite visitar lugares como eram antigamente

Lista de comandos (atalhos de teclado) do Google Earth

Tabela Comando Sequência de teclas Mover para a esquerda seta para a esquerda (Windows, Linux ou Mac) Mover para a direita seta para a direita (Windows, Linux ou Mac) Mover para cima seta para cima (Windows, Linux ou Mac) Mover para baixo seta para baixo (Windows, Linux ou Mac) Girar no sentido horário Shift + seta para a esquerda (Windows, Linux ou Mac) Girar no sentido anti-horário Shift + seta para a direita (Windows, Linux ou Mac) Inclinar para cima Shift + seta para baixo (Windows, Linux ou Mac) Inclinar para baixo Shift + seta para cima (Windows, Linux ou Mac) Aumentar o zoom + (Windows, Linux ou Mac) Diminuir o zoom - (Windows, Linux ou Mac) Parar o movimento atual Barra de espaço (Windows, Linux ou mac) Redefinir visualização para o norte n (Windows, Linux ou Mac) Centralizar r (Windows, linux ou Mac) Entrar no simulador de voo Ctrl + Alt + A (Windows e Linux) CMD + Alt + A (Mac)

