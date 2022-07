Ilha Record 2: onde assistir ao reality show ao vivo e online

O reality show Ilha Record 2 estreou na segunda-feira (18), com apresentação de Mariana Rios. O programa gravado, que vai ao ar pela Record TV, é exibido de segunda a sexta-feira, às 22h45, e aos sábados, a partir das 22h30. Interessados em acompanhar o reality podem assisti-lo online e de graça no PlayPlus, plataforma de streaming que transmite ao vivo a programação da emissora. Nesta temporada, 13 artistas, chamados de Exploradores, enfrentam diversos desafios na disputa pelo prêmio de R$ 500 mil. Além disso, o participante preferido do público ganhará R$ 250 mil. Veja, no tutorial a seguir, como assistir ao Ilha Record 2 online pelo PlayPlus.