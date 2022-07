NatureID identifica e ajuda a cuidar das plantas: saiba usar o app

A ferramenta pode ser útil para os que gostam de passear ao ar livre se conectarem com a natureza ou mesmo para quem realiza o cultivo em casa. No tutorial a seguir, saiba como usar o app NatureID para identificar plantas e entender como cuidar de cada espécie. No exemplo, o procedimento foi realizado em um Android e o idioma disponível foi o inglês.

1 de 14 Aplicativo reconhece e identifica plantas; saiba como usar — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aplicativo reconhece e identifica plantas; saiba como usar — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O mundo está preparado para comportar novos lixos eletrônicos? Opine no Fórum do TechTudo

Como usar o NatureID para identificar plantar por fotos

Passo 1. Abra o aplicativo NatureID e, na tela inicial, toque no ícone de perfil no canto superior esquerdo para fazer o login na plataforma. Para isso, o usuário tem duas opções: usar as credenciais do Facebook ou a da sua conta Google;

2 de 14 Tela inicial do aplicativo NatureID — Foto: Reprodução/Marcela Franco Tela inicial do aplicativo NatureID — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 2. No exemplo, o TechTudo escolheu fazer login com o Facebook. Para prosseguir, vá em "Continuar como (seu nome)". Feito isso, toque na seta de voltar no canto superior esquerdo;

3 de 14 Faça login no NatureID pelo Google ou pelo Facebook — Foto: Reprodução/Marcela Franco Faça login no NatureID pelo Google ou pelo Facebook — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. Com o login feito, clique em "Identify". Em seguida, enquadre a planta que deseja identificar entre as linhas brancas que aparecem na imagem da câmera. Depois, toque na bola branca para fazer a captura;

4 de 14 Enquadre a planta que deseja identificar no local indicado na tela — Foto: Reprodução/Marcela Franco Enquadre a planta que deseja identificar no local indicado na tela — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. O app, então, identificará em questões de segundos o nome da sua planta e reunirá uma aba com várias informações sobre a espécie. Arraste o dedo para cima para descer a tela e visualizar mais conteúdo referente à planta. Entre os detalhes constam a toxicidade do vegetal, nomes científico e popular, origem e outros;

5 de 14 NatureID exibe aba com várias informações da espécie identificada — Foto: Reprodução/Marcela Franco NatureID exibe aba com várias informações da espécie identificada — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Tocando nas setas ao lado, você pode conferir dicas de cuidado da planta. Toque em "Watering", por exemplo, para visualizar a recomendação de rega. Note apenas que as estações do ano não seguem a ordem do Brasil. Nesse caso, use a informação de acordo com a estação do momento. Toque na seta para voltar à tela anterior;

6 de 14 Aplicativo mostra quantidade necessária de água que planta deve receber — Foto: Reprodução/Marcela Franco Aplicativo mostra quantidade necessária de água que planta deve receber — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 6. Para adicionar a planta identificada em uma lista pessoal, toque em "Add to My Plants", na parte inferior da tela. Depois, selecione se ela é uma planta que fica dentro de casa (indoor) ou fora (outdoor);

7 de 14 Toque em "Add to My Plants" para prosseguir — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque em "Add to My Plants" para prosseguir — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 7. O app te direcionará para a aba que permite criar lembretes referentes aos cuidados da planta, como horário para regar, pegar sol ou usar fertilizante. Para isso, toque em uma das opções e personalize o lembrete incluindo frequência e horário desejados. Depois, vá na seta no canto direito da tela para confirmar a ação;

8 de 14 É possível adicionar lembretes para regar, colocar fertilizante, tomar sol, entre outros — Foto: Reprodução/Marcela Franco É possível adicionar lembretes para regar, colocar fertilizante, tomar sol, entre outros — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 8. Feito isso, role a tela para baixo para conferir o diagnóstico da sua planta (se está saudável ou não), entre outras informações adicionais. Depois, toque na seta voltar;

9 de 14 Desça a tela para baixo para visualizar todas as informações sobre a planta que foi indentificada — Foto: Reprodução/Marcela Franco Desça a tela para baixo para visualizar todas as informações sobre a planta que foi indentificada — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 9. Toque em "Explore" no menu inferior caso queira conferir dicas de cuidados e mais informações sobre plantas no geral. Outra opção do app, o botão "Diagnose" indica possíveis problemas que sua planta pode ter;

10 de 14 Em "Explorar" estão disponíveis conteúdos com dicas de como cuidar de suas plantas — Foto: Reprodução/Marcela Franco Em "Explorar" estão disponíveis conteúdos com dicas de como cuidar de suas plantas — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 10. Depois de acessar a ferramenta "Diagnose", vá em "Start Diagnosing" e aponte a câmera para a parte da planta que deseja escanear. Toque na bola branca para continuar;

11 de 14 Toque na bola branca para realizar a captura da planta — Foto: Reprodução/Marcela Franco Toque na bola branca para realizar a captura da planta — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 11. Na versão gratuita, é necessário assistir a um anúncio para poder receber o diagnóstico. Sendo assim, toque em "Watch a video to get a free plant health check" e, após o vídeo acabar, toque em "Recompensa concedida" para visualizar a análise da planta;

12 de 14 Assista um vídeo de anúncio para usar o recurso gratuitamente — Foto: Reprodução/Marcela Franco Assista um vídeo de anúncio para usar o recurso gratuitamente — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 12. Toque sobre um dos possíveis problemas identificados para visualizar mais informações sobre ele e quais cautelas tomar.

13 de 14 Termo "Most Likely" se refere ao problema com maior possibilidade da planta ter — Foto: Reprodução/Marcela Franco Termo "Most Likely" se refere ao problema com maior possibilidade da planta ter — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Pronto! Agora que você já sabe como identificar plantas, aproveite para saber mais e cuidas melhor das espécies que você cultiva ou encontra na natureza com o app NatureID.

Essa matéria faz parte da iniciativa #UmSóPlaneta, união de 19 marcas da Editora Globo, Edições Globo Condé Nast e CBN. Conheça o projeto aqui 👈

14 de 14 Um Só Planeta — Foto: Editora Globo Um Só Planeta — Foto: Editora Globo