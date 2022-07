Onde encontrar papel de parede para celular

O papel de parede para celular ajuda a personalizar o dispositivo mais pessoal que nós temos hoje. Existem diversas maneiras de encontrar wallpaper, inclusive com funções nativas em aparelhos de empresas como Samsung , Xiaomi e Motorola . Nas linhas a seguir, saiba como deixar seu smartphone com a sua cara nas linhas a seguir.

O melhor caminho para buscar pelo wallpaper nos smartphones Android é por meio do Gestor de Temas. Além disso, sites como Google Imagens e Pinterest pode ser utilizados para encontrar imagens para o papel de parede do celular.

2 de 17 Galaxy S22 Ultra vem com o papel de parede básico para todos os usuários — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Ultra vem com o papel de parede básico para todos os usuários — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Papel de parede para celular Samsung Galaxy

Uma forma simples de estilizar o celular é buscar o Gestor de Temas do fabricante. Normalmente, eles apresentam uma série de recursos para possibilitar a transformação completa do telefone do usuário. Entre os elementos, se destacam os papéis de parede em vídeo e ícones divertidos com interfaces de mensagens e ligações.

Passo 1. Quando estiver na tela inicial, toque e segure numa área livre. Logo vão surgir algumas opções de temas e papel de parede.

3 de 17 O Android conta com bastante funcionalidade para mudar o papel de parede — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo O Android conta com bastante funcionalidade para mudar o papel de parede — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo

Passo 2. Em seguida, escolha seu tema e toque para baixá-lo. Por fim, o usuário deve concluir o processo na opção "Aplicar".

4 de 17 O Galaxy Themes permite conteúdo decorativo dinâmico — Foto: Reprodução/Samsung O Galaxy Themes permite conteúdo decorativo dinâmico — Foto: Reprodução/Samsung

2. Papel de parede para celular Xiaomi

O caminho é similar nos celulares da Xiaomi.

Passo 1. Toque em algum ponto livre da tela inicial e segure alguns segundos. Logo aparecerá a opção para mudar tema ou papel de parede. Em seguida, toque no botão "Fundo". Desta forma, abrirá o aplicativo com diversas opções para estilizar o smartphone. Finalmente, baixe o conteúdo e toque em "Aplicar".

5 de 17 O Gestor de Temas da Xiaomi traz bastante conteúdo — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo O Gestor de Temas da Xiaomi traz bastante conteúdo — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo

3. Papel de parede para celular no Pinterest

Uma excelente opção para encontrar papeis de paredes distintos é através da rede social Pinterest.

Passo 1. Baixe o aplicativo do Pinterest. Logo depois toque em "Iniciar". Quando abrir a rede social, basta fazer o login com a sua conta do Google.

6 de 17 É possível colocar na busca a dimensão de tela do celular — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo É possível colocar na busca a dimensão de tela do celular — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo

Passo 2. Depois toque na lupa que fica localizada na parte inferior e digite o que você procura. Neste caso, a busca foi feita com a procura por "papéis de parede para celular". Após escolher o conteúdo desejado, o usuário deve baixar a imagem.

7 de 17 Pinterest pode facilitar a busca por catálogos — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo Pinterest pode facilitar a busca por catálogos — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo

Passo 3. A imagem estará disponível na Galeria. Portanto, basta tocar no símbolo dos três pontinho e "Definir como Papel de Parede". Você tem a opção de escolher a imagem como Tela de bloqueio, Tela Inicial, Plano de Fundo de chamada e etc. O TechTudo escolheu "Tela de Bloqueio". No final, escolha a opção "Definir na Tela de Bloqueio".

8 de 17 Pinterest é uma rede social baseada em imagens — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo Pinterest é uma rede social baseada em imagens — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo

4. Papel de parede para celular no Google Imagens

Já no Google Imagens é possível buscar e salvar diversos conteúdos para serem aplicados como papel de parede.

Passo 1. Abra o navegador e digite a busca por "papel de parede para celular". No exemplo abaixo, foi escolhido algo mais específico como, por exemplo, "papel de parede de viagem para celular".

9 de 17 O Google faz um apanhado com o conteúdo de várias plataformas — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo O Google faz um apanhado com o conteúdo de várias plataformas — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo

Passo 2. Com a procura do Google realizada, basta decidir a imagem mais pertinente e, posteriormente, escolher a alternativa "Fazer o Download da Imagem".

10 de 17 No Google Imagens, a busca é bastante simples — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo No Google Imagens, a busca é bastante simples — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo

Passo 3. A imagem fica salva na Galeria. Depois é só tocar no símbolo dos três pontinho e "Definir como Papel de Parede". Você tem a opção de escolher a imagem como Tela de bloqueio, Tela Inicial, Plano de Fundo de chamada e etc. Nós escolhemos "Tela de Bloqueio". No final, basta selecionar uma opção e tocar em "Definir na Tela de Bloqueio".

11 de 17 O Google traz várias opções de tamanho — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo O Google traz várias opções de tamanho — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo

5. Papel de parede no Pexels

Outra ferramenta que pode fazer boas opções de conteúdo é pelo Pexels. Esse provedor de banco de imagens tem mais de 3 milhões de fotos.

Passo 1. Baixe o aplicativo Pexels pela Gogle Play Store. Você deve digitar "Pexels" e selecionar "Instalar". Em seguida, é só tocar na opção "Abrir".

12 de 17 Pexels é um provedor de banco de imagens — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo Pexels é um provedor de banco de imagens — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo

Passo 2. Quando o aplicativo estiver aberto, procure pela lupa na área inferior esquerda e digite o que você procura. Posteriormente, basta procurar, por exemplo, por "Papel de parede para celular". Em seguida, decida pelo seu conteúdo para ilustrar no papel de parede.

13 de 17 No pexels, as imagens compartilhadas são livres de royalties — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo No pexels, as imagens compartilhadas são livres de royalties — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo

Passo 3. Para baixar a imagem, selecione a opção "Download Image". Após o toque, vai abrir a opção para escolher a resolução da imagem. Portanto, o usuário deve selecionar uma opção e depois em "Download Image".

14 de 17 O usuário pode customizar o tamanho de resolução que for do seu interesse — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo O usuário pode customizar o tamanho de resolução que for do seu interesse — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo

Passo 4. Quando o download estiver concluído, a imagem fica salva na Galeria. Depois é só tocar no símbolo dos três pontinho e em "Definir como Papel de Parede". Você tem a opção de escolher a imagem como Tela de bloqueio, Tela Inicial, Plano de Fundo de chamada e etc. Como exemplo, o conteúdo foi escolhido para ilustrar a opção "Tela de Bloqueio". No final, basta concluir o processo selecionando a ação "Definir na Tela de Bloqueio".

15 de 17 O Pexels apresenta conteúdo variado para oferecer ao usuário — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo O Pexels apresenta conteúdo variado para oferecer ao usuário — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo

6. Papel de parede para celular no Instagram

A principal dica ao buscar papel de parede para celular no Instagram é aproveitar o mecanismo de busca e as hashtags. Como a rede tem milhões de usuários ativos e provedores de conteúdo, ela traz algumas opões diferentes e específica aos usuários.

Passo 1. Pesquise por um tema que te interessa diretamente na rede social. Em seguida, o usuário deve fazer o print do que foi selecionado.

16 de 17 A melhor for de salvar a imagem no Instagram é fazendo a captura de tela — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo A melhor for de salvar a imagem no Instagram é fazendo a captura de tela — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo

Passo 2. A captura de tela fica armazenada na Galeria. Depois é só tocar no símbolo dos três pontinhos e em "Definir como Papel de Parede". Você tem a opção de escolher a imagem como Tela de bloqueio, Tela Inicial, Plano de Fundo de chamada e etc. No exemplo abaixo, foi decidido por "Tela de Bloqueio". Para trocar essa figura na teça de bloqueio, o usuário deve encerrar a ação tocando em "Definir na Tela de Bloqueio".

17 de 17 Existem usuário específicos que se dedicam à criação de papéis de parede — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo Existem usuário específicos que se dedicam à criação de papéis de parede — Foto: Rômulo Diego Moreira/Techtudo

Confira no vídeo abaixo 5 apps gratuitos para celular