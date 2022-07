As causas podem ser várias, mas se dividem em duas principais: hardware e software. Nas linhas a seguir, o TechTudo analisa cada um dos erros e suas respectivas soluções. Depois de ler este artigo, você fica mais preparado para identificar e solucionar falhas que eventualmente acontecem em seu computador.

1 de 11 PC fica reiniciando sozinho? Veja o que fazer para resolver o problema — Foto: Brad Neathery/Unsplash PC fica reiniciando sozinho? Veja o que fazer para resolver o problema — Foto: Brad Neathery/Unsplash

PC liga e depois fica reiniciando: o que fazer? Veja mais dicas no Fórum do TechTudo

PROBLEMAS NO HARDWARE

O hardware é a parte física do computador, que é formada pelo processador, memória RAM, placa de vídeo, placa-mãe e outros componentes. Nas linhas abaixo, descubra como cada um deles pode reinicializar a sua máquina sem a sua permissão.

Veja também: assista ao vídeo abaixo sobre computador desligando e possíveis soluções

Computador desligando e possíveis soluções

1. Processador

O processador é uma das principais peças do PC, visto que ele é o cérebro da máquina. Responsável por efetuar milhões de cálculos por segundo, este é um componente que esquenta muito rápido. Por isso, deve ser resfriado muito bem para não passar por problemas. Confira dicas para melhorar a refrigeração do seu PC.

Quando o sistema de resfriamento não funciona, o processador esquenta demais. Para não queimar, a peça pode acabar se desligando, o que provoca a reinicialização do sistema. Para resolver isso, é necessário abrir o seu gabinete.

2 de 11 É importante fazer a manutenção do sistema de resfriamento de seu computador — Foto: Adriano Hamaguchi/TechTudo É importante fazer a manutenção do sistema de resfriamento de seu computador — Foto: Adriano Hamaguchi/TechTudo

Verifique se o cooler do processador, a peça responsável pelo resfriamento do mesmo, está limpo. Com o tempo, as pás da ventoinha acumulam muita sujeira e poeira. Quando em grande quantidade, toda a poeira impede que o ar quente seja expelido para fora. Assim, o processador fica muito quente e reinicia.

2. Pasta térmica

Outra razão pode ser a pasta térmica que já está seca. A pasta térmica ajuda a levar o calor para as aletas de alumínio ou cobre do cooler. Assim, caso ela já esteja seca, ela não vai conduzir todo o calor que deveria. Saiba como escolher a pasta térmica e como aplicar no seu PC.

Para resolver este problema, recomendamos que você faça a limpeza do cooler. Retire o componente e remova toda a sujeira. Aproveite também para trocar a pasta térmica por uma nova. Isso deve resolver os problemas com superaquecimento do processador.

3 de 11 Indicação da quantidade de pasta térmica a ser aplicada no dissipador de calor — Foto: Raquel Freire/TechTudo Indicação da quantidade de pasta térmica a ser aplicada no dissipador de calor — Foto: Raquel Freire/TechTudo

3. Memória RAM

A memória RAM é outro item fundamental para o funcionamento do PC. Sem ela, não é possível sequer inicializar o sistema. Porém, o componente também sofre com sujeira, umidade e oxidação. Se você passa muito tempo sem dar uma limpeza em sua placa-mãe, os slots, barramentos e contatos podem oxidar.

A oxidação prejudica a passagem de corrente elétrica e, assim, o seu componente não funciona como deveria. Se, ao ligar, o seu micro emite vários bips em sequência, isso pode ser um indício de problema na memória RAM.

4 de 11 Limpezas periódicas na memória RAM também são necessárias — Foto: Reprodução/TechTudo Limpezas periódicas na memória RAM também são necessárias — Foto: Reprodução/TechTudo

Abra o seu gabinete e retire os módulos de memória. Passe uma borracha pelos contatos do modelo, ou seja, aquela parte amarela que encaixa diretamente na placa-mãe. Se depois dessa rápida limpeza ainda não funcionar, será necessário limpar os bancos de memória. Aproveite para limpar também todos os slots da placa-mãe.

Confira como limpar a placa-mãe do computador. Use álcool isopropílico ou uma solução de limpa contatos. Depois dessa limpeza, sua placa-mãe estará brilhando e qualquer outro componente, como memória RAM, funcionará normalmente.

4. Placa de vídeo

A placa de vídeo também pode ser a causa para reinicializações repentinas do sistema, especialmente quando você está jogando um game mais pesado. A razão para isso também pode ser superaquecimento. Faça o mesmo procedimento realizado com o processador, para efetuar uma limpeza na sua placa de vídeo.

5 de 11 A sua placa de vídeo também pode ser a responsável pelas reinicializações — Foto: Divulgação/Saphire A sua placa de vídeo também pode ser a responsável pelas reinicializações — Foto: Divulgação/Saphire

Porém, há um outro fator que pode comprometer o bom funcionamento dela. Alguns modelos exigem uma quantidade extra de energia. Assim, é necessário conectar um cabo direto da fonte de alimentação na placa de vídeo.

Se este cabo não estiver conectado, pode ser que a placa de vídeo desligue por falta de energia suficiente para processar todos os dados. Portanto, verifique se a sua GPU está recebendo toda a energia que ela necessita para renderizar corretamente os seus jogos.

5. Disco rígido

O disco rígido, também conhecido como HD, é uma das poucas partes mecânicas de seu computador. Por isso, com o uso constante, ela pode apresentar alguns defeitos. Um deles são os bad blocks. Esse tipo de problema consiste em pequenas partes do HD que ficam impossibilitadas de serem lidas ou terem novos dados gravados.

6 de 11 Não deixe seu HD acumular muitos bad blocks — Foto: Reprodução/Pond5) Não deixe seu HD acumular muitos bad blocks — Foto: Reprodução/Pond5)

Quando a quantidade de bad blocks fica muito grande, as reinicializações também são constantes. Portanto, é bom fazer uma verificação de erros. O próprio Windows possui uma ferramenta para isso. Caso não resolva o problema, é necessário partir para uma solução mais drástica: a troca do componente.

6. Fonte de alimentação

A fonte de alimentação é um componente negligenciado por algumas pessoas. O acessório tem um papel fundamental em seu PC: fornecer toda a energia necessária para que os componentes funcionem corretamente.

Na prática, o papel da fonte é transformar a corrente alternada que sai da sua casa em corrente contínua. Mais do que isso, o acessório é responsável por fornecer a voltagem correta para cada componente. Assim, é super importante que a fonte seja de boa qualidade e não esteja com nenhum defeito.

7 de 11 Não use fontes de alimentação baratas — Foto: Divulgação/Corsair Não use fontes de alimentação baratas — Foto: Divulgação/Corsair

Se você notar que o computador está apresentando instabilidades e erros constantes, suspeite de sua fonte de alimentação. Se o modelo for barato ou com muito tempo de uso, experimente comprar uma nova fonte, especialmente se for um aparelho de marcas de confiança no mercado. Isso pode poupar outros gastos no futuro.

PROBLEMAS NO SOFTWARE

Após conferir os principais problemas que são ocasionados pelo hardware, conheça as falhas que atingem o software. O Windows, apesar de ser um sistema operacional bem programado, está sujeito a muitos erros e vírus. Vamos ver agora como resolver alguns dos problemas mais comuns.

8 de 11 PC desligando sozinho pode ser problema de software — Foto: Isabela Giantomaso/TechTudo PC desligando sozinho pode ser problema de software — Foto: Isabela Giantomaso/TechTudo

1. Modo de Segurança

Se o seu sistema está reiniciando constantemente e você não faz ideia de por onde começar, uma boa saída é entrar no Windows pelo “Modo de Segurança”. Saiba como entrar no Windows 7 e 8 pelo Modo de Segurança. Se for Windows 10, confira como iniciar o Windows 10 em Modo de Segurança. Este modo impede que qualquer driver seja carregado. Assim, o notebook inicia praticamente sem nenhum processo desnecessário em execução.

Depois de entrar no Windows em Modo de Segurança, clique com o botão direito sobre “Computador” e depois vá em “Propriedades”. Em seguida, do lado esquerdo da janela, clique em “Configurações Avançadas do Sistema”. Vá até a aba Avançado e clique em “Configurações…” na seção “Inicialização e Recuperação”. Agora desmarque a caixa “Reiniciar Automaticamente”.

9 de 11 Desabilite a reinicialização automática — Foto: Felipe Alencar/TechTudo Desabilite a reinicialização automática — Foto: Felipe Alencar/TechTudo

Isso não vai resolver o problema, porém, em vez de reiniciar, o Windows apresentará um erro, geralmente em forma de código alfanumérico. Use esse código para pesquisar no Google sobre do que se trata o erro e como resolver.

2. Problemas na partição

Por vários motivos pode acontecer de arquivos essenciais para o funcionamento do Windows serem corrompidos. Isso impede que o computador inicialize. Infelizmente, nesses casos, só há duas soluções. A primeira é tentar restaurar o sistema pelo DVD de instalação. Mas isso quase nunca funciona. O meio mais eficaz é formatar a partição e reinstalar o sistema para restaurar os arquivos que foram corrompidos. Veja como formatar um computador com Windows 10.

10 de 11 Pen drive pode ser usado para dar boot, instalar o Windows 10 e formatar o computador — Foto: Melissa Cruz/TechTudo Pen drive pode ser usado para dar boot, instalar o Windows 10 e formatar o computador — Foto: Melissa Cruz/TechTudo

3. Erros no registro do Windows

Com o uso do Windows e a constante instalação e desinstalação de programas e aplicativos, o registro do sistema operacional acaba sendo modificado diversas vezes. O registro, que nada mais é do que o banco de dados, quando sofre muitas modificações, invariavelmente pode apresentar erros e inconsistências. Para corrigir o registro do Windows, é necessário usar programas especializados, como o CCleaner e o TuneUp Utilities.

4. Problemas com vírus

Alguns vírus são programados para, simplesmente, reiniciarem o seu computador de tempos em tempos. Seu computador pode estar com todos os componentes de hardware funcionando normalmente, apesar de reiniciar sem motivo aparente.

Uma sugestão é instalar um bom antivírus e fazer uma varredura completa em seu PC. Há grandes possibilidades de você encontrar alguns vírus em sua máquina. A maioria dos programas conseguem eliminar ameaças sem maiores problemas.