PC liga, mas não dá vídeo? Saiba o que pode ser e como resolver

O seu PC liga, mas o monitor não exibe imagem? Esse problema, na maioria das vezes, pode acontecer sem motivos aparentes. As causas podem ser diversas: defeitos no monitor ou placa de vídeo, cabos soltos, falhas de conexão ou até mesmo erros em que o sistema operacional não inicia, seja Windows ou macOS . Os problemas de conexão incluem mau contato no cabo VGA/DVI ou o HDMI conectado entre o monitor e a máquina. Para consertar um PC ou notebook que liga mas não dá vídeo, confira as dicas abaixo.

1. Verifique o monitor

Ao ligar o computador e perceber que o monitor não está exibindo nenhuma imagem, é preciso verificar se o aparelho está ligado. Caso afirmativo, veja se há alguma mensagem como: “Cabo Desconectado”.

Nesse caso, pode ser que o problema seja apenas um mau contato no cabo VGA/DVI ou HDMI. É possível, por exemplo, que o gabinete do computador fique muito próximo à parede e, ao ser pressionado contra a superfície, o cabo pode desconectar. Também pode acontecer de o cabo estar danificado, sendo necessário a troca do componente.

Uma dica para saber se o motivo do problema é mesmo o monitor consiste em testá-lo em outro dispositivo. Caso o defeito persista, a causa foi encontrada. Porém, há outros motivos que podem fazer com que nenhuma imagem seja exibida na tela. Vale lembrar que todos os procedimentos a seguir devem ser feitos com o computador desligado e desconectado da energia.

2. Verifique a placa de vídeo

Outro problema que pode ocasionar o sumiço da imagem do seu monitor é algum mal funcionamento na placa de vídeo. Um motivo bastante comum é o mau encaixe da placa, como, por exemplo, sem nenhum parafuso ou pino fixador. Com isso, ao empurrar o conector VGA/DVI ou HDMI, para conectar o cabo à placa, ela pode sair do seu Slot PCI-Xpress e deixar de funcionar. Nesses casos, basta fixar a placa corretamente.

Entretanto, algumas vezes o problema pode ser mais sério, como o mal funcionamento da placa. Para ter certeza que está funcionando, retire o acessório, passe uma borracha levemente sobre os conectores, e depois encaixe a placa novamente. Confira como abrir o gabinete e como instalar uma placa de vídeo no computador.

3. Falhas em outros componentes

Como em qualquer máquina, no computador vários componentes precisam trabalhar juntos para o funcionamento completo. Por isso, algumas vezes o mal funcionamento de algum componente pode resultar em nenhuma imagem no monitor.

A principal vilã, e que costuma dar dor de cabeça na hora de descobrir por que o computador não está exibindo imagem, é a memória RAM. Por padrão, quando a memória RAM não é reconhecida, o correto seria o computador soar um bipe. Entretanto, é comum isso não acontecer, deixando o usuário sem pistas do que pode estar acontecendo.

Caso você já tenha verificado o cabo do monitor e a placa de vídeo, então, retire os pentes de memória e limpe-os passando levemente uma borracha escolar sobre os conectores. Depois, coloque novamente os pentes de memória e religue o computador. Confira como limpar a placa-mãe do PC neste tutorial.

O processador também pode ser responsável pela não exibição de imagem na tela. Porém, é algo bastante raro de acontecer. O procedimento seria o mesmo, retirar o processador e encaixar novamente. Lembre-se de reaplicar a pasta térmica, se for o caso. Aprenda a trocar o processador do seu computador. Como esse processo pode ser complexo, nesses casos, a visita de um técnico pode ser a melhor opção.

4. Falha na inicialização do sistema operacional

O notebook que liga mas não inicia o sistema operacional também pode ser uma das causas para a falta de exibição de imagem. Os motivos estão relacionados a falhas no sistema de arquivo, áreas do disco rígido corrompidas e alterações de configurações, por exemplo. Para identificar a raiz do problema, é necessário analisar os "sintomas" apresentados pelo computador. O TechTudo reuniu os erros mais comuns que fazem com que o laptop não inicialize.

