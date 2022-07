PC não reconhece microfone do headset? Veja como resolver o problema

Se o seu PC não reconhece o microfone do headset, algumas dicas podem ajudar a resolver o problema. Os usuários que possuem um headset provavelmente usam o microfone – que, na maioria dos modelos, vem acoplado ao fone de ouvido. O acessório é fundamental para comandos em jogos ou até para quem gosta de conversar com os amigos no Discord ou Skype , por exemplo.

Apesar de ser prático, na hora de configurar o aparelho, algumas pessoas podem se deparar com problemas no reconhecimento do som do microfone. A falha pode ser resolvida com algumas dicas, desde ajustes no sistema até reinstalação do driver de áudio no notebook. Veja, no passo a passo a seguir, dicas para resolver qualquer erro no dispositivo.

1. Configurar o dispositivo de gravação

Passo 1. Acesse o “Painel de Controle” no computador e clique no item “Som”;

Passo 2. Selecione a aba “Gravação” e clique com o botão direito no item de “Microfone”. Selecione “Habilitar” para ativar o recurso. Vale lembrar que nessa etapa você precisa manter o headset plugado no computador;

Passo 3. Ainda não está saindo o som do microfone no PC? Clique em “Propriedades”. Na nova janela, selecione “Níveis”. Aumente o volume do microfone na primeira barra de ajuste. A segunda barra permite aumentar a sensibilidade de captação. Aumente um pouco e vá testando. Note que quando o som for captado, a barra “Microfone” será preenchida na cor verde, na primeira tela. Confirme em “Ok”.

2. Atualizar o driver

Passo 1. O microfone não está reconhecendo como dispositivo de gravação e continua sem som? O problema pode estar no driver de áudio, que gerencia essas ações no computador. A primeira dica é tentar atualizar para uma versão mais recente. Para isso, abra o “Painel de Controle” e busque por “Gerenciador de Dispositivos”;

Passo 2. Encontre o item “Entradas e saídas de áudio”. Clique com o botão direito em “Microfone” (note que o driver é descrito ao lado) e confirme em “Atualizar driver”;

Passo 3. Selecione “Pesquisar automaticamente software de driver atualizado”. Aguarde a busca por uma atualização. Caso não tenha, será mostrada uma tela indicado que você já tem instalado “melhor software de driver para dispositivo”. Caso encontre um update, prossiga com a instalação de forma tradicional e ao final reinicie o computador.

3. Verificar o plugue do microfone e do PC

Uma dica antes de reinstalar o driver é verificar se o problema não está na saída de microfone do computador nem no plugue do headset, seja P2 ou USB. Para isso, vale testar outros dispositivos na máquina para ver se funcionam. Também é interessante conectar o acessório em outro PC para conferir se o dispositivo não está com defeito. Não é um problema físico? Então veja a próxima dica.

4. Reinstalar o driver

O processo mais avançado é reinstalar o driver de áudio, caso tenha algum erro no software que esteja impedindo o computador de reconhecer o microfone. Antes de começar, encontre o driver no site da fabricante ou até na página da marca do PC ou notebook. É comum que ofereçam gratuitamente esses downloads. Baixe no computador a versão mais atualizada e compatível com seu sistema operacional.

Passo 1. Abra o “Painel de Controle” e selecione “Gerenciador de dispositivos”;

Passo 2. Em seguida, clique no item “Entradas e saídas de áudio” e, em “Microfone”, clique com o botão direito do mouse. Selecione “Desinstalar”. Confirme em “OK”. Aguarde o item ser removido da lista. Se preferir, repita o procedimento nos demais itens de áudio, para garantir que o problema de driver seja solucionado (garanta que o driver tenha o mesmo nome). Reinicie o computador;

Passo 3. Execute o driver de áudio baixado no computador clicando duas vezes no item. No exemplo, usamos o Realtek High Definition Audio;

Passo 4. O driver inicializará a instalação no computador. Caso necessário, avance com a instalação ou aguarde o fim do processo. Quando for concluído, clique no botão para reiniciar o computador.

Agora faça os testes com seu headset e ative usando a primeira dica deste tutorial. Verifique se o som do microfone está sendo identificado no computador.

5. Drivers antigos

O seu driver de áudio é antigo, está sem update ou é incompatível com o sistema operacional do computador? Confira como usar o “modo de compatibilidade” para instalar softwares sem problemas e fazer um programa antigo funcionar no Windows 10. Assim, você pode usar para adicionar o driver de áudio no seu PC.

