Planilha de escala de trabalho: como baixar e usar modelo no Excel

Fazer uma planilha de escala de trabalho no Excel é um procedimento simples. Para confeccionar a tabela, o usuário pode usar um modelo pronto disponibilizado para download de forma gratuita no site da Microsoft. O arquivo permite planejar o cronograma de uma semana inteira de trabalho, definindo os horários de cada funcionário e visualizando automaticamente a quantidade de horas trabalhadas de cada profissional. Confira, no tutorial a seguir, como fazer uma planilha de escala de trabalho pelo Excel.