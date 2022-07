Quiz de personalidade: como saber mais sobre você com o app Dimensional

O app Dimensional, disponível para celulares iPhone (iOS), permite fazer testes de personalidade pelo celular. Através de questionários, o programa identifica as características de cada pessoa e aplica particularidades ao perfil, como introspecção, altruísmo, valores, fantasia, entre outros traços. Ao final, é possível ver uma análise completa e cruzar dados de temperamento e personalidade com os de amigos. Vale ressaltar que o app só está disponível em inglês. O aplicativo também ajuda a identificar sua personalidade a partir de 16 tipos, além de servir para identificar comportamentos em âmbitos como amoroso e profissional. Veja, a seguir, como descobrir seu tipo de personalidade com o Dimensional.