Rotina de skincare: como descobrir a saúde da sua pele pelo celular

Descobrir a saúde da sua pele pelo celular Android ou iPhone ( iOS ) é possível por meio de ferramentas disponibilizadas pela L'Oréal e Natura. Com auxílio de inteligência artificial , as plataformas analisam selfies de usuários e avaliam com notas algumas das características da pele, como firmeza, pigmentação e manchas. Ao fim, elas oferecem opções de tratamento personalizados com os produtos das marcas, e, assim, dá para saber como está a saúde da pele em geral e quais pontos precisam ser cuidados.

Embora os serviços tenham o mesmo objetivo, os resultados podem ser diferentes. O da Natura, por exemplo, indica a porcentagem de cada aspecto da pele com uma descrição do que os compõe e apresenta os melhores produtos para o usuário. Já o da L'Oréal, embora ofereça o mesmo, ainda inclui uma rotina personalizada – tanto para o dia, quanto para a noite – com tratamentos da marca. Veja, a seguir, como descobrir a saúde da pele pelo celular.

Como descobrir a saúde da pele com o site da Natura

Passo 1. Abra o site da Natura ("https://www.natura.com.br/analisePele/inicio", sem aspas) e toque em “Experimentar”;

Passo 2. Insira nome, e-mail e autorize o uso da ferramenta, caso tenha mais de 18 anos. Em seguida, pressione “Continuar”. Depois, toque em “Iniciar análise”;

Passo 3. Conceda o acesso à câmera ao tocar em “Permitir”;

Passo 4. Faça a selfie e obtenha a análise da pele. Lembre de se posicionar em um local com boa iluminação para que a análise seja feita com precisão. Em seguida, o site oferece a opção de refazer a foto ou ir para a página de resultados;

Passo 5. A análise irá listar as notas relacionadas ao aspecto da pele, da melhor para a pior;

Passo 6. A próxima etapa refere-se à idade e tipo de pele. Selecione as opções correspondentes;

Passo 7. Escolha se há algum diagnóstico específico para a pele. Então, os produtos mais indicados de acordo com as respostas e avaliação do rosto serão exibidos;

Passo 8. Na página, também é possível visualizar os preços de cada cosmético sugerido. É possível ainda ser encaminhado para a compra do tratamento no próprio site da Natura ou compartilhar no WhatsApp com seu consultor.

Como descobrir a saúde da pele com o site da Loreal

Passo 1. Abra o site da Loreal ("https://www.loreal-paris.com.br/skin-genius", sem aspas) e toque em “Começar análise”;

Passo 2. Aguarde carregar a página e pressione “Comece agora”;

Passo 3. Toque em “Continuar” se tiver mais de 16 anos. A plataforma oferece a opção de tirar uma selfie na hora ou inserir da galeria;

Passo 4. Envie a imagem. Em seguida, preencha com a idade e tipo de pele. Depois, toque em “Mostrar resultados”;

Passo 5. Na aba “Meus resultados” é possível ver a pontuação de cada aspecto da pele e a avaliação do site;

Passo 6. Já em “Minha rotina”, a ferramenta apresenta os principais produtos que podem ser usados no período do dia e da noite de acordo com a análise da pele. Ao tocar em “Saiba mais”, a plataforma redireciona para uma página de venda do tratamento selecionado.

