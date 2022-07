São Paulo x América-MG ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

São Paulo e América-MG jogam, nesta quinta-feira (28), no estádio do Morumbi, as quartas de final da Copa do Brasil. A partida terá início às 20h (horário de Brasília) e poderá ser assistida online pelo computador ou celular por meio do Globoplay, que retransmite o sinal do Sportv e do Premiere. Para ter acesso aos canais, é preciso ser assinante do plano “Globoplay + Canais Ao Vivo” ou do combo “Globoplay + Premiere”. Confira, no tutorial a seguir, como assistir a São Paulo e América-MG pelo Globoplay no PC ou no celular.