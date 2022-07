Sorteio da Copa do Brasil 2022: veja horário e onde assistir ao vivo

O sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2022 acontece às 13h30 desta terça-feira (19), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. O evento será transmitido ao vivo gratuitamente na CBF TV, canal oficial da entidade no YouTube , e no Facebook Watch. Com isso, serão definidos os duelos desta fase, os mandos dos jogos e o caminho dos clubes até a final da competição nacional. Participam do sorteio América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e São Paulo. Os oito times ficarão no mesmo pote e todos podem se enfrentar. Veja, a seguir, como assistir ao vivo e online o sorteio da Copa do Brasil 2022 no PC. O processo é o mesmo em celulares Android e iPhone ( iOS ).

1 de 9 Copa do Brasil: sorteio das quartas de final e chaveamento até a final acontece às 13h30 desta terça-feira (19) — Foto: Divulgação/CBF Copa do Brasil: sorteio das quartas de final e chaveamento até a final acontece às 13h30 desta terça-feira (19) — Foto: Divulgação/CBF

Copa do Brasil 2022: como assistir ao sorteio das quartas de final pelo YouTube

Passo 1. Para assistir ao sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2022 ao vivo, acesse a página do YouTube na web. Vá no campo de busca, localizado no topo da tela, e digite o termo "CBF TV". Feito isso, pressione a tecla "Enter" no teclado;

2 de 9 Espectador pode acompanhar a definição das quartas de final da Copa do Brasil ao fazer uma busca no YouTube — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Espectador pode acompanhar a definição das quartas de final da Copa do Brasil ao fazer uma busca no YouTube — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nos resultados encontrados, selecione "Confederação Brasileira de Futebol" para acessar a página de transmissão do sorteio;

3 de 9 Ao visualizar os resultados da busca, é preciso escolher o correto para acessar a página da transmissão do sorteio da Copa do Brasil 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao visualizar os resultados da busca, é preciso escolher o correto para acessar a página da transmissão do sorteio da Copa do Brasil 2022 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Agora, vá na aba "Vídeos" para visualizar os vídeos ao vivo ou gravados disponíveis;

4 de 9 Ao clicar na aba "Vídeos", usuário tem acesso à lista de vídeos ao vivo ou gravados disponíveis na página da CBF no YouTube — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao clicar na aba "Vídeos", usuário tem acesso à lista de vídeos ao vivo ou gravados disponíveis na página da CBF no YouTube — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Por fim, clique no primeiro vídeo da lista marcado com "Ao vivo" para abrir a transmissão do sorteio.

5 de 9 Ao encontrar a transmissão do sorteio da Copa do Brasil, telespectador deve clicar no vídeo destacado com "Ao Vivo" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao encontrar a transmissão do sorteio da Copa do Brasil, telespectador deve clicar no vídeo destacado com "Ao Vivo" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Copa do Brasil 2022: como assistir ao sorteio das quartas de final pelo Facebook

Passo 1. Para acompanhar o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2022 ao vivo, acesse a página do Facebook na web. Na tela inicial, entre no campo de busca, localizado no canto superior esquerdo, digite o termo "CBF TV" e aperte a tecla "Enter" no teclado;

6 de 9 Para acompanhar o sorteio da Copa do Brasil 2022, torcedor deve fazer uma busca pelo termo "CBF TV" no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para acompanhar o sorteio da Copa do Brasil 2022, torcedor deve fazer uma busca pelo termo "CBF TV" no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nos resultados da pesquisa, escolha "Confederação Brasileira de Futebol" para acessar a página da transmissão do sorteio;

7 de 9 Espectador deve escolher o resultado que contém a página da CBF para assistir ao sorteio de hoje ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Espectador deve escolher o resultado que contém a página da CBF para assistir ao sorteio de hoje ao vivo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Nesta etapa, selecione a aba "Mais" para abrir novas opções. Em seguida, clique no menu "Eventos" para ter acesso à página com as próximas transmissões ao vivo disponíveis;

8 de 9 Após acessar a aba "Mais", será possível acessar a transmissão do sorteio ao vivo na página da CBF no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após acessar a aba "Mais", será possível acessar a transmissão do sorteio ao vivo na página da CBF no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Por último, dentro da seção "Próximos eventos", marque o botão "Tenho interesse" abaixo do nome do sorteio para que você receba uma notificação no Facebook quando a transmissão ao vivo iniciar.

9 de 9 Torcedor deve ativar um lembrete para assistir ao sorteio da Copa do Brasil hoje ao vivo e online no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Torcedor deve ativar um lembrete para assistir ao sorteio da Copa do Brasil hoje ao vivo e online no Facebook — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial e acesse o YouTube ou Facebook para assistir ao vivo e online ao sorteio das quartas de final e o chaveamento da Copa do Brasil 2022.

Com informações de Confederação Brasileira de Futebol

