Stranger Things 4 volume 2: como assistir na Netflix com amigos

Stranger Things 4 volume 2 estreou nesta sexta-feira (1) na Netflix, com dois novos episódios. Embora o streaming não possua um serviço nativo de watch party, é possível assistir à série ao mesmo tempo com os amigos pela Internet usando a extensão Teleparty, disponível para Chrome. O plugin permite que todos os integrantes da sala assistam a uma transmissão simultânea do conteúdo, podendo comentar as cenas em tempo real, mesmo a distância. Confira, no tutorial a seguir, como assistir a Stranger Things parte 2 com os amigos na Netflix.