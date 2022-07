Suporte técnico Apple: como encontrar telefones e endereços

Além do site da Apple, existe também a possibilidade de obter o suporte pelo aplicativo da empresa. Outras opções são a tradicional chamada telefônica ou o AppleCare, o plano extra de serviços de suporte ao cliente de produtos da marca.

1. Site

Passo 1. Para conseguir encontrar informações para consertar seu dispositivo da Apple é ir à página de suporte da fabricante (https://support.apple.com/pt-br).

Passo 2. Caso o usuário esteja acessando o site pela primeira vez, é preciso iniciar uma sessão com seu ID Apple. Toque em Iniciar sessão no Meu Suporte e, em seguida, digite o email e senha.

Passo 3. Ao entrar na página de suporte, será preciso escrever — em poucas palavras — qual é o problema que precisa de reparo. O site perguntará também para qual dispositivo da Apple, cadastrado pelo usuário, a ajuda será direcionada.

Passo 4. Selecionado o produto, aparecerá uma lista de possíveis problemas. Escolha aquele que mais se aplica a sua necessidade. Para este tutorial, escolhemos o caminho: Reparos e Danos Físicos > Tela rachada (somente dianteira).

Passo 5. Na tela seguinte, o usuário poderá ir por dois caminhos. O primeiro é encontrar um local próximo autorizado pela Apple — que considera a localização do telefone ou o CEP preenchido manualmente pelo usuário —, que pode ser uma Apple Store ou um Centro de Serviço Autorizado Apple (AASP). Caso escolha a opção de encontrar um local, basta clicar na loja mais próxima e agendar uma visita para o melhor dia e o horário. Vale ressaltar que o site da Apple informa também o valor estimado do reparo escolhido.

Passo 6. O segundo caminho é ser redirecionado para uma nova página com o valor dos serviços de reparo, caso o iPhone esteja fora da garantia, nas lojas oficiais da Apple, que ficam em São Paulo e no Rio de Janeiro. Também é possível enviar o celular pelos Correios para uma central de reparos Apple e a fabricante afirma que, neste caso, o dispositivo será devolvido ou ficará pronto para a retirada em até 12 dias úteis.

2. Aplicativo Suporte da Apple

Passo 1. A Apple também oferece informações de suporte via aplicativo. Para consegui-las, acesse a Apple Store, procure por Suporte da Apple e faça o download do aplicativo.

Passo 2. A mesma lista disponível no site também aparecerá na página inicial do app com, uma infinidade de produtos e serviços que podem precisar de algum tipo de reparo.

Passo 3. Além de conseguir acessar a lista com assistências técnicas autorizadas pela fabricante, tanto com o telefone quanto no site da Apple, é possível agendar uma ligação com um especialista da empresa. Basta tocar no ícone Ligar e, em seguida, colocar o número para o qual o especialista poderá entrar em contato, com data e horário marcados para a consulta. Cada problema também é acompanhado de artigos que sugerem soluções sem a necessidade de contatar o suporte.

3. SAC 0800

Passo 1. Existem duas formas de entrar em contato com o suporte da Apple por telefone. A primeira delas é fazendo o agendamento da consulta com o suporte técnico via aplicativo ou pelo site. A opção é interessante principalmente para usuários que não conseguem acessar as informações do próprio celular e precisam da ajuda de outras pessoas para fazer o contato com o suporte. Vale ressaltar que não é necessário comprar um plano AppleCare para acionar o suporte da Apple.

Passo 2. A segunda forma é na página de contato. Na barra inferior do site, toque em Contato. Lá estarão todas as formas de contactar a Apple no mundo. O número do suporte técnico para produtos da maçã é 0800-761-0880.

4. AppleCare

Apesar de não estar disponível para iPhones no Brasil, o AppleCare pode ser contratado para outros produtos da Apple, como Mac, iPad, Apple TV e iPod. O preço e o tempo de cobertura do plano extra de serviços de suporte ao cliente de produtos da Apple variam de acordo com o dispositivo escolhido e a assinatura pode ser feita pelo site.

5. Suporte presencial

Passo 1. No site da fabricante há um comunicado que aconselha o consumidor a dirigir-se para uma loja oficial em caso de troca de bateria ou tela. Na lista de assistências técnicas da Apple, além do telefone e possível custo do conserto do iPhone, há também endereço e telefone das lojas. Porém, caso o consumidor queira ir diretamente a uma Apple Store oficial, poderá encontrá-las apenas na Apple VillageMall, no Rio de Janeiro, e na Apple Morumbi, em São Paulo.

Com informações de Apple

