Teclado do notebook não funciona? Veja o que fazer para consertar teclas

Se o teclado do notebook não funciona é importante saber a origem do problema. Existem diversos motivos, entre falhas de configuração até danos físicos de algumas teclas – e a maior parte dos erros pode ser resolvida de forma fácil. Se nada der certo, porém, é necessário entrar em contato com a assistência técnica para consertar. Nos sites das principais fabricantes, há informação de postos autorizados para suporte.

Quer saber o que fazer quando o teclado do notebook não funciona? Confira, no tutorial a seguir, como descobrir o motivo das teclas do PC pararem de funcionar e saiba como consertar o teclado do seu laptop.

Veja também: assista ao vídeo abaixo e aprenda como consertar as teclas do seu notebook

Notebook: dicas para resolver os principais problemas do teclado

Como montar um PC gamer com o melhor custo-benefício? Descubra no Fórum do TechTudo

Como saber o motivo de o teclado não funcionar

O primeiro passo é determinar a raiz do problema. Para isso, pressione todas as teclas – letras e números – em vários programas. É possível que o erro esteja na configuração do software e, neste caso, você precisa recorrer à ajuda do programa específico para solucioná-lo.

Se a falha acontece em mais de um programa, a causa está no teclado. Apesar disso, ainda há uma série de possibilidades que geram a situação. Caso teclas localizadas na mesma região não funcionem, talvez o local esteja sujo. Você pode limpar o teclado do notebook com um pincel – confira como limpar o teclado do notebook e do desktop.

1 de 4 Falha nas teclas do noteboook pode ser causada por sujeira — Foto: Pedro Cardoso/TechTudo Falha nas teclas do noteboook pode ser causada por sujeira — Foto: Pedro Cardoso/TechTudo

Algumas teclas do teclado do seu notebook não funcionam

Se apenas uma tecla dá erro, além de suja, ela pode estar posicionada incorretamente. Retire a tecla e coloque de volta. O TechTudo preparou um tutorial que ensina o passo a passo de como encaixar a tecla do laptop na base. Confira como consertar as teclas de seu notebook se elas caíram. Ainda assim, se nem a limpeza e nem o encaixe resolveram o problema, continue acompanhando este guia. Veja outras maneiras de fazer o seu teclado funcionar a seguir.

2 de 4 Tecla mal encaixada pode fazer o teclado do notebook parar de funcionar — Foto: Raquel Freire/ TechTudo Tecla mal encaixada pode fazer o teclado do notebook parar de funcionar — Foto: Raquel Freire/ TechTudo

Configuração errada

Não é só a configuração de uma aplicação que pode interferir no funcionamento do teclado. Alterações no sistema, incluindo atualizações, podem desajustar o dispositivo de entrada. Quando o teclado parar de funcionar do nada, uma boa dica é simplesmente reiniciar o computador. Se o mousepad também estiver travado, mantenha o botão power pressionado até que o notebook desligue e, depois, ligue-o novamente.

Ao religar, teste as teclas. Se o problema persistir, vá em Painel de Controle > Dispositivos e Impressoras e dê um duplo clique no ícone do próprio laptop. Abra a aba Hardware e localize o teclado. Caso não ache o dispositivo ou ao lado dele apareça um ponto de exclamação, entre no site da fabricante do seu notebook e baixe o driver de teclado mais recente.

3 de 4 Ausência ou sinal de exclamação ao lado de teclado significa problema no driver — Foto: Raquel Freire/ TechTudo Ausência ou sinal de exclamação ao lado de teclado significa problema no driver — Foto: Raquel Freire/ TechTudo

Teclado troca letra por números

Outra falha de configuração comum ocorre quando o teclado do PC troca letras por números sozinho. Neste caso, o bug pode ser corrigido com a ajuda do teclado virtual do Windows. Confira como resolver quando o teclado do notebook está trocando letras por números rapidamente neste tutorial.

4 de 4 Teclado virtual do Windows pode ajudar a corrigir falhas de configuração — Foto: Raquel Freire/ TechTudo Teclado virtual do Windows pode ajudar a corrigir falhas de configuração — Foto: Raquel Freire/ TechTudo

Dano físico

Tendo à disposição um teclado USB, conecte-o ao computador e veja se funciona normalmente. Uma resposta positiva pode indicar causa física para a falha no teclado nativo. Não necessariamente trata-se de um defeito – às vezes, o cabo flat do dispositivo pode ter desencaixado da placa-mãe. Se você sabe abrir notebooks – e, sobretudo, se seu computador já saiu da garantia -, experimente fazê-lo e certifique-se de que a conexão está perfeita.