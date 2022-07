Truque simples ajuda a economizar internet no seu celular; saiba

Reduzir o consumo de internet em celulares Android e iPhone ( iOS ) é um procedimento possível de ser feito em poucos passos. Tanto o sistema operacional do Google quanto o da Apple , contam com recursos nativos que, ao serem ativados através das configurações, garantem diminuição do uso e ainda maior economia nos dados móveis. Por isso, confira, a seguir, o tutorial de como descobrir quais são os aplicativos que mais consomem a internet do seu smartphone e como habilitar ferramentas que podem evitar o gasto desnecessário de dados.

1 de 11 Tutorial ensina algumas maneiras de economizar Internet no celular Android e iPhone (iOS); confira — Foto: Lucas Mendes/TechTudo Tutorial ensina algumas maneiras de economizar Internet no celular Android e iPhone (iOS); confira — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

Como economizar dados no Android

Passo 1. No Android, é possível restringir o uso de dados de um app específico. Dessa forma, dá para checar qual app gasta mais Internet e interromper o consumo. Para isso, acesse as configurações do celular e toque sobre "Rede e Internet". Em seguida, aperte em "Rede Móvel" para continuar;

2 de 11 Acesse as configurações do Android, clique em "Rede e Internet" e, em seguida, sobre "Rede Móvel" — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse as configurações do Android, clique em "Rede e Internet" e, em seguida, sobre "Rede Móvel" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Na próxima página, toque em "Uso de dados do app". Será possível ver um gráfico com o consumo de dados e, logo abaixo, quais apps mais gastam internet. Em seguida, pressione sobre um dos apps e desative a chave ao lado de "Dados em segundo plano" para bloquear o consumo de internet quando o app não estiver aberto.

3 de 11 Nas telas seguintes, desative a chave ao lado de "Dados em segundo plano" — Foto: Reprodução/Clara Fabro Nas telas seguintes, desative a chave ao lado de "Dados em segundo plano" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como ativar o modo de economia de dados no Android

Passo 1. Também é possível habilitar o modo de economia de dados no Android para economizar internet no celular. Para ativar o recurso, basta acessar as configurações do smartphone e apertar sobre "Rede e Internet". Em seguida, toque sobre "Avançado" e selecione a opção "Economia de dados";

4 de 11 Acesse as configurações do Android, toque sobre "Rede e Internet" e, depois, em "Economia de dados" — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse as configurações do Android, toque sobre "Rede e Internet" e, depois, em "Economia de dados" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Na próxima página, habilite a chave ao lado de "Usar o recurso Economia de dados" para ativar a função.

5 de 11 Habilite o modo de economia de dados no Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro Habilite o modo de economia de dados no Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como definir um limite de dados no Android

Passo 1. O Android ainda permite definir um limite de dados que poderão ser consumidos durante um determinado período. Ao habilitar a função, o celular emite uma notificação para avisar quando o limite estiver próximo de ser atingido. Para ativar o recurso, acesse as configurações do celular, toque sobre "Rede e Internet" e, depois, em "Rede móvel", assim como nos passos anteriores;

6 de 11 Acesse as configurações do Android, clique em "Rede e Internet" e, em seguida, sobre "Rede Móvel" — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse as configurações do Android, clique em "Rede e Internet" e, em seguida, sobre "Rede Móvel" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Para continuar, aperte em "Aviso e limite de dados" e habilite as chaves ao lado de "Definir aviso de dados" e de "Definir limite de dados". No pop-up que aparecerá na tela, pressione em "Ok" para confirmar o procedimento. Dessa forma, quando o limite estipulado for atingido, o smartphone desativará os dados móveis de forma automática.

7 de 11 Definindo limites de dados móveis no Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro Definindo limites de dados móveis no Android — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como economizar dados no iPhone (iOS)

Passo 1. No iPhone (iOS), dá para checar quais apps consomem mais dados nos "Ajustes", na aba "Celular". Então, basta deslizar a tela para baixo até encontrar "Dados celulares". Lá, é possível conferir os aplicativos instalados e verificar a classificação do consumo de dados móveis de cada um, da maior para menor;

8 de 11 Clique sobre "Celular" e deslize a tela na próxima página para conferir quais apps usam mais dados no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Clique sobre "Celular" e deslize a tela na próxima página para conferir quais apps usam mais dados no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Para interromper o uso de dados de um app específico, toque sobre a chave ao lado do aplicativo para desabilitá-la. A partir de então, o app só funcionará quando uma conexão com o Wi-Fi for estabelecida. Ou seja, se estiver com os dados móveis ativados, o app não funcionará, o que vai economizar a internet.

9 de 11 Desative a chave ao lado do app para interromper o consumo de dados celulares — Foto: Reprodução/Clara Fabro Desative a chave ao lado do app para interromper o consumo de dados celulares — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como limitar os dados celulares no iPhone (iOS)

Passo 1. Além disso, ainda é possível limitar os dados celulares no iPhone (iOS) para reduzir o consumo de Internet. A opção pausa atualizações automáticas e atividades em segundo plano quando o celular não estiver conectado ao Wi-Fi. Para habilitar a função, acesse os ajustes e toque sobre "Celular". Em seguida, aperte em "Opções de Dados Celulares" para continuar;

10 de 11 Acesse os ajustes do iPhone (iOS), clique sobre "Celular" e, depois, sobre "Opções de Dados Celulares" para ativar a economia de dados — Foto: Reprodução/Clara Fabro Acesse os ajustes do iPhone (iOS), clique sobre "Celular" e, depois, sobre "Opções de Dados Celulares" para ativar a economia de dados — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Na próxima tela, toque sobre a opção "Modos de Dados" e, na página seguinte, selecione "Modo de Economia de Dados".

11 de 11 Ativando o modo de Economia de Dados no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Ativando o modo de Economia de Dados no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

