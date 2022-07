Truque simples ajuda a liberar espaço no iPhone; saiba como fazer

Liberar espaço no iPhone é possível através de um truque simples, que consiste em apagar dados de aplicativos armazenados no iCloud. O procedimento pode ser feito nos "Ajustes" do smartphone, e é útil principalmente para aqueles que estão com pouca memória no serviço de nuvem - já que, gratuitamente, apenas 5 GB são disponibilizados pela Apple. A ação pode ser aplicada a apps pouco usados ou que ocupam muito espaço do armazenamento, por exemplo. Veja, a seguir, como excluir dados de aplicativos no iCloud para liberar espaço no iPhone.