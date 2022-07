VMA 2022: veja indicações e como votar no MTV Video Music Awards

Os fãs já podem votar no MTV Video Music Awards 2022. A votação para eleger os melhores clipes de música acontece pela Internet, onde o público pode escolher seus favoritos em 16 categorias. Os grandes destaques são Lil Nas X, Jack Harlow e Kendrick Lamar, que detêm o maior número de indicações na edição 2022, com sete cada um. Harry Styles e Doja Cat são indicados em seis categorias, ao passo que Ed Sheeran, Dua Lipa, Drake, Billie Eilish, The Weeknd e Taylor Swift receberam cinco nomeações.

Para o Brasil, o holofote da edição fica por conta de Anitta, primeira artista solo nacional indicada ao VMA, que acontece desde 1984 — em 2020, a cantora brasileira Any Gabrielly foi nomeada à premiação, mas como parte do grupo Now United. Os vencedores serão conhecidos dia 28 de agosto, durante apresentação que será transmitida ao vivo pela MTV, pela televisão e em plataformas oficiais, como o aplicativo MTV Play.

1 de 9 Veja como votar no VMA 2022, prêmio para os melhores clipes de música promovido pela MTV — Foto: Raquel Freire/TechTudo Veja como votar no VMA 2022, prêmio para os melhores clipes de música promovido pela MTV — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Como votar no VMA 2022

Passo 1. Acesse o site da MTV para votar no VMA (mtv.com/vma/vote). Desça a tela para baixo para ver as categorias;

2 de 9 Site do MTV VMA Vote — Foto: Reprodução/Raquel Freire Site do MTV VMA Vote — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. A primeira seção é "Vídeo do ano", na qual concorrem Doja Cat, Ed Sheeran, Drake feat Future and Young Thug, Harry Styles, Lil Nas X, Olivia Rodrigo e Taylor Swift. Para votar em um deles, clique no sinal de "+" abaixo da respectiva foto;

3 de 9 Indicação do sinal de "+" abaixo dos concorrentes ao VMA, da MTV — Foto: Reprodução/Raquel Freire Indicação do sinal de "+" abaixo dos concorrentes ao VMA, da MTV — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. É preciso fazer login na plataforma de votação MTV para registrar a escolha. Você pode se cadastrar com seu e-mail ou credenciais do Twitter ou Google;

4 de 9 Login no site da MTV através da conta Google — Foto: Reprodução/Raquel Freire Login no site da MTV através da conta Google — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. Feito o login, você já pode votar. O site do VMA dá a cada pessoa 20 votos por categoria, que podem ser distribuídos da maneira como o usuário quiser. Você pode colocar todos os 20 votos no seu artista favorito, dividir os votos entre alguns concorrentes ou mesmo não usar todos os 20 votos. Neste exemplo, colocamos 15 votos para Lil Nas X, três para Harry Styles e um para Olivia Rodrigo;

5 de 9 Distribuição de votos na categoria "Artista do ano" do prêmio VMA — Foto: Reprodução/Raquel Freire Distribuição de votos na categoria "Artista do ano" do prêmio VMA — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Quando terminar de distribuir os votos de determinada categoria, desça a tela um pouco até o fim da seção e pressione o botão "Submit votes";

6 de 9 Botão para registrar votos no VMA, da MTV — Foto: Reprodução/Raquel Freire Botão para registrar votos no VMA, da MTV — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 6. Os votos serão computados, e o site passará para a próxima categoria. Repita o procedimento acima, distribuindo os 20 votos conforme sua preferência. Se não quiser votar em uma categoria, basta descer a tela até chegar ao gênero para o qual você quer registrar seus votos. Clique na setinha para expandi-lo;

7 de 9 Abertura de categoria fora de ordem no site do VMA MTV — Foto: Reprodução/Raquel Freire Abertura de categoria fora de ordem no site do VMA MTV — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 7. A brasileira Anitta está concorrendo na categoria "Melhor artista latino", com "Envolver". Para votar nela, adicione a quantidade de votos e depois pressione "Submit votes";

8 de 9 Anitta (Envolver) concorre na categoria de melhor música latina do ano no VMA — Foto: Reprodução/Raquel Freire Anitta (Envolver) concorre na categoria de melhor música latina do ano no VMA — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 8. No final do site há um cronômetro mostrando quanto tempo falta para você poder votar novamente. Caso queira fazer isso, volte após o período indicado na tela.

9 de 9 Cronômetro mostrando tempo que falta para poder votar novamente no VMA 2022 — Foto: Reprodução/Raquel Freire Cronômetro mostrando tempo que falta para poder votar novamente no VMA 2022 — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Com informações de MTV

