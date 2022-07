Se a rede Wi-Fi não aparece no seu notebook, algumas dicas simples podem ajudar a resolver o problema. O Wi-Fi permite que aparelhos, como computador, tablet e celular, conectem-se à Internet sem a necessidade de fios. A tecnologia, no entanto, muitas vezes é interrompida por problemas técnicos do dispositivo móvel, do roteador ou modem, entre outros fatores.

As soluções incluem verificar o canal de operação de sua rede Wi-Fi, reiniciar o roteador e atualizar drivers, por exemplo. Nas linhas a seguir, o TechTudo ensina a detectar os principais motivos pelos quais o notebook não encontra uma rede Wi-Fi e explica como resolver a situação.

Veja também: assista ao vídeo abaixo e aprenda como ativar o Wi-Fi do notebook

Como ativar o Wi-Fi do notebook

Por que meu notebook não conecta ao Wi-Fi? Confira opiniões no Fórum do TechTudo!

1. Confira a opção de gerenciamento de energia

A maioria dos notebooks possui um botão para ativar ou desativar o adaptador sem fio – uma opção útil para preservar a duração de sua bateria. Por isso, se o computador não consegue detectar nenhuma rede sem fio, confira se o seu adaptador está ativo.

Além disso, o Windows 8 conta uma configuração para gerenciamento de energia em que, por padrão, ele está habilitado a desligar seu adaptador para conservar energia. Para desabilitar esta função, nas propriedades de seu adaptador sem fio, vá até a guia “Gerenciamento de Energia” e desabilite a opção “Permitir que o computador desligue este dispositivo para conservar energia”.

1 de 7 Wi-Fi não aparece no notebook? Veja causas e o que fazer para resolver — Foto: Brad Neathery/Unsplash Wi-Fi não aparece no notebook? Veja causas e o que fazer para resolver — Foto: Brad Neathery/Unsplash

2. Reinicie o roteador

Antes de tentar procedimentos mais trabalhosos, vale a pena testar o método de reiniciar. A solução do problema pode ser muito simples. Muitas vezes, o sinal da Internet oscila e o aparelho perde a conexão. Para resolver, basta desligar o seu roteador, aguardar 20 segundos e depois ligá-lo novamente.

Normalmente, há um botão na parte traseira do aparelho que permite ligá-lo e desligá-lo, não sendo necessário retirá-lo da tomada. No entanto, é bom ficar atento se não há interferência do sinal. Aparelhos que emitem sinais eletromagnéticos, como televisão, micro-ondas, celular, telefone sem fio, entre outros, podem atrapalhar. Inimigos do Wi-Fi: veja 5 eletrodomésticos que prejudicam o sinal do roteador.

2 de 7 Roteador Wi-Fi: como resolver quando a rede não aparece no notebook — Foto: Reprodução/Pexels Roteador Wi-Fi: como resolver quando a rede não aparece no notebook — Foto: Reprodução/Pexels

3. Verifique o canal de operação de sua rede Wi-Fi

Os roteadores podem utilizar duas faixas para propagar o sinal, a de 2.4 Ghz ou a de 5 Ghz. Se você tem um plano de internet com velocidade superior a 100 MB, é importante considerar roteadores compatíveis com portas Gigabit, de preferência modelos com tecnologia dual-band, atuando em 2,4 e 5 GHz. Isso porque a faixa de 5 GHz oferece mais velocidade, atendendo assim a larguras de banda mais altas.

No entanto, é possível que seu adaptador sem fio apenas funcione com a faixa de 2.4 Ghz. A solução para isso é verificar qual canal seu roteador está utilizando e alterá-lo a partir de outro dispositivo que reconheça sua rede sem fio.

3 de 7 Verifique o canal de operação de sua rede Wi-Fi — Foto: Reprodução/TechTudo Verifique o canal de operação de sua rede Wi-Fi — Foto: Reprodução/TechTudo

Pode parecer complexo, mas o procedimento é simples. Para configurar o canal de operação de sua rede sem fio, acesse a página de configuração do roteador. Saiba como entrar nas configurações do roteador. Isso pode ser realizado por meio do caminho “Rede”, clicando duas vezes no ícone do seu roteador ou digitando o endereço IP dele em seu navegador.

4 de 7 O ícone “Rede” pode ser acessado a partir de qualquer janela do Windows Explorer — Foto: Reprodução/Joelson Santos O ícone “Rede” pode ser acessado a partir de qualquer janela do Windows Explorer — Foto: Reprodução/Joelson Santos

Na maioria dos casos, o IP é 192.168.0.1 ou 192.168.1.1. Se esses endereços não funcionarem, você pode consultar o IP de seu roteador no campo Gateway. Confira como descobrir o IP para acessar o roteador. Para isso, primeiro, é necessário acessar Central de Rede e Compartilhamento, como mostra a imagem abaixo.

5 de 7 Clique com o botão direito no ícone de Redes para acessar a Central de Rede e Compartilhamento do roteador — Foto: Reprodução/Joelson Santos Clique com o botão direito no ícone de Redes para acessar a Central de Rede e Compartilhamento do roteador — Foto: Reprodução/Joelson Santos

Na nova janela que abrir, é possível visualizar todos os detalhes da rede, inclusive o número do IP do roteador, como exibido na figura a seguir.

6 de 7 Siga a sequência acima para visualizar o IP de seu roteador — Foto: Reprodução/Joelson Santos Siga a sequência acima para visualizar o IP de seu roteador — Foto: Reprodução/Joelson Santos

Depois disso, basta logar no seu roteador. Caso não saiba a credencial de cabeça, é possível recuperá-la no Windows, em um processo bastante simples. Consulte o manual que deve conter a senha padrão ou o procedimento para configurar uma nova senha. Saiba como descobrir a senha do Wi-Fi que está usando pelo PC.

Uma vez logado, procure pelas configurações de rede sem fio para alterar o canal. Se houver a alternativa de automático, selecione a opção. Caso contrário, experimente um canal diferente da configuração atual.

4. Outras dicas para resolver o problema

Você pode ter muitos vizinhos que contam com Internet Wi-Fi – e, nesse caso, sua rede pode não ser uma das primeiras da lista. É possível configurar a rede sem fio de sua preferência para que o computador conecte sempre que for ligado, automaticamente. Aprenda como definir a rede Wi-Fi que o Windows deve conectar.

Outra dica interessante é verificar se a fabricante do roteador tem drivers mais recentes para o aparelho. Softwares desatualizados podem fazer com que o equipamento deixe de funcionar em certos momentos, como após uma atualização de segurança do Windows, por exemplo.

7 de 7 Conexões de rede Wi-Fi no Windows — Foto: Foto: Reprodução/Helito Bijora Conexões de rede Wi-Fi no Windows — Foto: Foto: Reprodução/Helito Bijora