Álbum da Copa 2022: como usar versão virtual do livro de figurinhas

O Álbum da Copa do Mundo 2022, além de poder ser comprado no formato físico pelo site da Panini, agora também conta com uma versão virtual. Disponível para navegadores e celulares Android, o livro digital permite adquirir um pacote de figurinhas por dia, de forma gratuita. Além disso, é possível escaneá-las de pacotes físicos ou trocá-las virtualmente com amigos, que podem se organizar em grupos de até 10 colecionadores. O livro conta com cromos de todas as seleções e jogadores que participarão da Copa do Mundo 2022 no Catar. Veja, a seguir, como usar o álbum virtual da Copa.