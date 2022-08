Assistência técnica Xiaomi: como obter ajuda para celular com problema

A assistência técnica dos celulares Xiaomi no Brasil é realizada pela DL Eletrônicos , empresa responsável por distribuir os aparelhos no país. Assim, a empresa só oferece reparos para aqueles produtos comprados por meio do site oficial da marca. Quem adquire um smartphone ou outro dispositivo no varejo online fora dos canais oficiais na fabricante chinesa não deve encontrar suporte para reparos.

Atualmente, a Xiaomi possui sete lojas espalhadas pelo Brasil, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Bahia, mas não adianta procurar por estabelecimentos físicos para auxiliar no conserto. A DL Eletrônicos reforça que todo contato para fins de reparo deverá ser feito usando os canais digitais ou telefone, divulgados pela empresa no site Mi Brasil.

2 de 6 Xiaomi 12 é o modelo topo de linha da marca — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Xiaomi 12 é o modelo topo de linha da marca — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Como entrar em contato com a assistência técnica da Xiaomi

Passo 1. Ao acessar o site oficial da Xiaomi, desça a barra de rolagem até a opção "Canais de Contato", no canto inferior direito da tela ou vá direto pelo endereço www.mibrasil.com.br/suporte-ao-produto. Em seguida, serão mostradas as opções para solicitar o suporte técnico;

3 de 6 Site brasileiro da Xiaomi — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Site brasileiro da Xiaomi — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 2. A primeira opção oferecida pela Xiaomi é o contato via e-mail. Segundo a empresa, a resposta para a solicitação demora até 24 horas úteis e o consumidor precisa preencher um formulário com seus dados pessoais, dados do produto (como modelo e número de série), além de enviar uma foto do dispositivo;

4 de 6 Preencha os dados solicitados no site da Xiaomi — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Preencha os dados solicitados no site da Xiaomi — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 3. No site há também a opção de entrar em contato via telefone. Ao selecioná-la, um número 0800 aparecerá para que o consumidor fale com um representante do atendimento ao cliente. No menu eletrônico, o assistente virtual perguntará se a ligação trata de um produto Xiaomi ou DL antes de iniciar o atendimento;

5 de 6 Como acionar a assistência técnica da Xiaomi — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Como acionar a assistência técnica da Xiaomi — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 4. Por fim, há a opção de conversar com o atendimento via WhatsApp. Ao clicar na opção, será aberta uma janela no mensageiro já com a frase "Olá, gostaria de informações sobre", para ser finalizada pelo consumidor. Neste canal, o atendimento poderá ser realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h.

6 de 6 Xiaomi também tem atendimento via telefone e WhatsApp — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Xiaomi também tem atendimento via telefone e WhatsApp — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Consultar o pedido de um produto enviado para reparo na a fábrica é possível apenas pelo site. A DL Eletrônicos não fornece nenhum endereço físico para auxiliar o consumidor. Apesar disso, o site conta com outras informações sobre o funcionamento dos produtos, garantia e políticas de devolução, além de um canal de chat em que é possível iniciar uma conversa ao disponibilizar dados como nome, CPF, e-mail e telefone com DDD.

Com informações de Xiaomi

Confira no vídeo abaixo os três celulares Xiaomi mais potentes de 2022