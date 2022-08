Athletico-PR x Flamengo ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa do Brasil

Athletico-PR e Flamengo jogam, às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (17), a segunda partida válido pelas quartas de final da Copa do Brasil 2022. O duelo, que acontece no Estádio Arena da Baixada, será transmitido ao vivo no Globoplay, que pode ser acessado gratuitamente no PC e em celulares Android ou iPhone (iOS) por quem já tem uma Conta Globo. Para novos usuários, o cadastro é feito utilizando e-mail e senha ou importando os dados de contas Facebook ou Google.Confira, no tutorial abaixo, como assistir ao jogo do Athletico-PR contra o Flamengo pela Copa do Brasil 2022 no Globoplay.