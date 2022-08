Calvo de cria: filtro simula corte de cabelo masculino; saiba usar

O filtro "Calvo de Cria" no Instagram simula um corte de cabelo masculino que reproduz calvície. O efeito, desenvolvido pelo usuário @kewinlima, adiciona duas entradas ao cabelo do usuário. A moda surgiu no Sul do país e ganhou diversos adeptos após o barbeiro responsável pelo corte compartilhá-lo no TikTok. Com o filtro do Instagram, homens podem experimentar como ficariam com o corte de cabelo de cria antes de decidir por mudanças no visual. O efeito também pode ser usado por mulheres, já que existem adeptas do cabelo de cria feminino. A seguir, veja como usar o filtro "Calvo de cria" no Instagram.