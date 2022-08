Como antecipar a fatura do PicPay Card

Antecipar o pagamento da fatura do PicPay Card é possível em alguns passos pelo aplicativo PicPay, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Anteriormente, o procedimento precisava ser solicitado por chamada de voz. Mas, para facilitar ação, a fintech adicionou a ferramenta "Antecipar Fatura", localizada na aba "PicPay Card". Dessa forma, usuários podem utilizá-la para pedir a liberação do limite do cartão de crédito antes do dia de fechamento da fatura. Após o pagamento, o processo leva até um dia útil para ser concluído.