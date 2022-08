Como apagar todos os contatos do iPhone

É possível apagar contatos da agenda do celular iPhone ( iOS ) de algumas formas diferentes. Caso queira deletar apenas um número da lista, por exemplo, basta acessar o app "Contatos" e usar o recurso nativo de exclusão. Por outro lado, caso deseje selecionar vários números para remover de uma só vez ou apagar toda a agenda, é necessário recorrer a aplicativos externos, como o Delete Contacts+, ou utilizar o iCloud . Confira, a seguir, três formas diferentes de excluir contatos salvos na agenda do celular da Apple .

1 de 7 Tutorial mostra como excluir contatos do iPhone (iOS) de três formas diferentes; confira — Foto: Luciana Maline/TechTudo Tutorial mostra como excluir contatos do iPhone (iOS) de três formas diferentes; confira — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Como apagar contatos manualmente

Passo 1. Para apagar um contato específico da agenda, abra o app "Contatos" e selecione o usuário desejado. Então, toque em "Editar", no canto superior direito da tela. Na próxima página, basta deslizar a tela para baixo e pressionar em "Apagar contato" para deletá-lo.

2 de 7 Excluindo um contato da agenda do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Excluindo um contato da agenda do iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como remover contatos pelo app Delete Contacts+

Passo 1. Baixe o app Delete Contacts+ na App Store. Em seguida, abra o aplicativo e conceda permissão para ele ter acesso aos contatos salvos no celular;

3 de 7 Baixe o app Delete Contacts+ e permita que ele acesse a lista de contatos salvos no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Baixe o app Delete Contacts+ e permita que ele acesse a lista de contatos salvos no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Para excluir vários contatos de uma vez, toque sobre a aba "All Contacts", na página inicial do app. Na próxima tela, marque os círculos ao lado dos nomes salvos na agenda e toque sobre "Delete", no menu inferior, para apagar os números;

4 de 7 Toque sobre a aba "All Contacts", selecione os contatos que você quer excluir e clique sobre "Delete" — Foto: Reprodução/Clara Fabro Toque sobre a aba "All Contacts", selecione os contatos que você quer excluir e clique sobre "Delete" — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Para concluir o procedimento, basta pressionar em "Delete" novamente.

5 de 7 Confirme o procedimento clicando em "Delete" no pop-up que aparecerá na tela — Foto: Reprodução/Clara Fabro Confirme o procedimento clicando em "Delete" no pop-up que aparecerá na tela — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como excluir os contatos salvos no iCloud

Passo 1. Também é possível excluir todos os contatos salvos no iCloud de uma só vez. Para isso, acesse os ajustes do celular e toque sobre o seu nome, no topo na tela. Para continuar, aperte em "iCloud";

6 de 7 Nos ajustes, clique sobre o seu nome e, em seguida, em "iCloud" para apagar todos os contatos de uma vez — Foto: Reprodução/Clara Fabro Nos ajustes, clique sobre o seu nome e, em seguida, em "iCloud" para apagar todos os contatos de uma vez — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Em seguida, desative a chave ao lado de "Contatos" e, no pop-up que aparecerá na tela, selecione "Apagar do Meu iPhone" para excluir todos os contatos salvos no iCloud de uma vez.

7 de 7 Desative a chave ao lado de "Contatos" e clique em "Apagar do Meu iPhone" para excluí-los de uma vez — Foto: Reprodução/Clara Fabro Desative a chave ao lado de "Contatos" e clique em "Apagar do Meu iPhone" para excluí-los de uma vez — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Com informações de Apple, Alphr e Business Insider

