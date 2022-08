Como assistir à entrevista de Ciro Gomes no Jornal Nacional online

Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência da República, é o entrevistado desta terça-feira (23) no Jornal Nacional. Com duração estimada de 40 minutos, a conversa começa às 20h30 (horário de Brasília) e será guiada pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos. É possível assistir à sabatina online pelo Globoplay, que retransmite o sinal da TV Globo, no computador e em celulares Android ou iPhone (iOS). Para isso, basta criar uma Conta Globo com e-mail e senha ou vincular dados do Facebook ou Google. Confira, no tutorial a seguir, como assistir à entrevista de Ciro Gomes no Jornal Nacional ao vivo e online no Globoplay.