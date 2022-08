Como assistir à entrevista de Simone Tebet no Jornal Nacional online

O Jornal Nacional entrevista Simone Tebet, candidata do MDB à Presidência da República, às 20h55 (horário de Brasília) desta sexta-feira (26). A sabatina, com duração de 40 minutos, será guiada pelos jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos. Além da transmissão ao vivo na TV Globo e portal G1 , o público também pode acompanhar a entrevista online pelo Globoplay . Para isso, basta criar uma Conta Globo usando e-mail e senha ou dados de contas Facebook ou Google . Veja, no tutorial a seguir, como assistir a entrevista de Simone Tebet ao Jornal Nacional ao vivo no Globoplay , no computador e em celulares Android e iPhone ( iOS ).

Como assistir à entrevista de Simone Tebet na Globo ao vivo pelo PC

Passo 1. Para assistir à entrevista de Simone Tebet no Jornal Nacional hoje ao vivo, abra a página do Globoplay (globoplay.globo.com) no PC e entre na seção "Agora na TV" para visualizar a programação da TV Globo ao vivo;

Passo 2. Clique no botão "Assista agora" para acessar a janela de login ou cadastro gratuito na Conta Globo;

Passo 3. Para fazer login na Conta Globo, utilize e-mail e senha já cadastrados ou importe os dados de uma conta Facebook ou Google. Então, selecione o botão "Entrar" e aguarde a transmissão da entrevista iniciar. Caso você não tenha uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

Passo 4. Para se cadastrar de graça, digite todos os dados solicitados e concorde com os termos de uso do serviço. Logo depois, clique no botão "Cadastrar" para que a transmissão do Jornal Nacional inicie automaticamente.

Como assistir à entrevista de Simone Tebet na Globo ao vivo pelo celular

Passo 1. Para assistir à entrevista de Simone Tebet na Globo hoje ao vivo no celular, entre no aplicativo do Globoplay. Na parte inferior da tela, pressione a guia "Agora" e depois o botão "Assista agora" para poder fazer login ou se cadastrar na Conta Globo;

Passo 2. Faça fazer login digitando e-mail e senha cadastrados na Conta Globo. Caso prefira, você pode vincular os dados de uma conta Facebook ou Google. Em seguida, toque no botão "Entrar" para a transmissão da entrevista iniciar. Se ainda não tiver uma Conta Globo, vá na opção "Cadastre-se", preencha seus dados pessoais e concorde com os termos de uso. Para finalizar, toque no botão "Cadastrar".

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial e acesse o Globoplay para assistir à entrevista de Simone Tebet no Jornal Nacional ao vivo e online.

