Calcular fuso horário é um procedimento possível com a ajuda do site Time.is. A ferramenta, que é grátis, permite descobrir a hora em qualquer cidade do mundo e visualizar informações interessantes, como a diferença de fuso entre os dois locais. O site também revela se a sua cidade está à frente ou atrás no horário em relação a alguma localidade, possibilitando fazer a comparação com a hora atual ou com horários definidos manualmente. Confira, no tutorial a seguir, como calcular fuso horário e saber que horas são em outro país.